publié le 16/07/2017 à 15:38

Quatre à la suite pour le roi Hamilton. Sur son terrain et devant ses fans, le Britannique n'a pas été inquiété une seule seconde par les pilotes Ferrari qui étaient à sa poursuite, dimanche 16 juillet. Logiquement, au terme d'un week-end parfait, le triple champion du monde monte pour la cinquième fois de sa carrière sur la plus haute marche du podium - égalant ainsi Jim Clark et Alain Prost - devant son coéquipier Valtteri Bottas, au prix d'une stratégie décalée avec un arrêt tardif au 33e tour, et Kimi Raïkkönen, après des Grands Prix d'Autriche et d'Azerbaïdjan, où il s'est fait remarquer par son absence.



Cet excellent résultat, salué par son pire ennemi Nico Rosberg, qui a assisté à la course dans le paddock, lui permet de retrouver des couleurs au classement du championnat du monde et de revenir à 1 longueur seulement de Sebastian Vettel. Heureux de s'imposer sur ses terres, Lewis Hamilton, absent d'une fête organisée le 12 juillet à Londres, a affiché son amour pour ses fans en se jetant dans la foule.

Victimes quasiment simultanément d'une crevaison du pneu avant gauche à deux tours de l'arrivée, Kimi Raïkkönen et Sebastian Vettel, passé à huit tours de l'arrivée à la régulière par Valtteri Bottas, ont perdu gros en fin de course. Si le Finlandais a limité la casse en parvenant à monter sur le podium, l'incident s'est produit au pire endroit du circuit pour le leader du championnat. Il ne peut faire mieux qu'une septième place au moment de franchir la ligne d'arrivée et perd surtout la quasi-intégralité de son avance au championnat. Le suspense s'annonce énorme cette saison.



Congratulations to Lewis and Valtteri. Great race. Home wins always feel the best! https://t.co/ZriQMmsIWg — Nico Rosberg (@nico_rosberg) 16 juillet 2017

Passe d'armes entre Verstappen et Vettel, Ricciardo pilote du jour

À l'extinction des feux, le Britannique s'est parfaitement élancé. À l'arrière, le meilleur envol est signé Max Verstappen. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais, qui, avant cette manche, avait abandonné à cinq reprises en sept courses, a dépassé Sebastian Vettel, resté sur place au départ. Le plus jeune vainqueur en Formule 1 a mené la vie difficile à l'Allemand, jusqu'à la première salve d''arrêts aux stands, anticipée par le quadruple champion du monde (18e tour). Un undercut couronné de succès pour Ferrari. Au terme d'une immobilisation trop longue en raison d'un problème de pistolet à l'arrière gauche, Max Verstappen n'a pu apercevoir que l'arrière du châssis de la Ferrari à l'issue de son arrêt au 20e tour.



Son coéquipier, Daniel Ricciardo, l'homme des troisièmes places cette saison, ne monte pas cette fois sur le podium. Installé sur la 19e place de la grille au départ, l'Australien a dû s'employer pour grappiller des positions. Massa, Grosjean, Stroll, Ocon, Perez et Magnussen ont notamment fait les frais de la remontée irrésistible du vainqueur du Grand Prix d'Azerbaïdjan, le plus fou de la saison. Cinquième à l'arrivée, il a été désigné pilote du jour.



Ocon devant Perez, une 6e place pour Renault

Du côté des Français, Esteban Ocon, auteur d'un excellent départ, a pris le dessus sur son coéquipier, Sergio Perez. Le Français, qui a terminé neuf des dix Grands Prix de la saison dans les points, prend les quatre points de la huitième place. Grand Prix plus difficile pour Romain Grosjean, 13e.



Quant à Renault, elle ne pouvait pas espérer un meilleur résultat pour les 40 ans de présence en Formule 1. Le 16 juillet 1977, la marque au losange alignait sa première voiture sur le circuit de Silverstone, temple de la reine du sport automobile. Nico Hülkenberg a offert aux équipes Renault de Viry-Chatillon une magnifique sixième place.

Guerre ouverte chez Toro-Rosso

L'autre fait majeur de ce Grand Prix, amputé d'une boucle à la suite de l'abandon soudain de Jolyon Palmer (Renault) dans le tour de formation, a été (involontairement) animé par Daniil Kvyat et Carlos Sainz Jr, qui se sont copieusement touchés, alors qu'ils parcouraient les virages de Beckett. Le spectacle délivré par les deux pilotes Toro-Rosso Renault, fatal à Carlos Sainz Jr et suscitant l'intervention de la voiture de sécurité, quelques hectomètres après le départ en dit long sur l'état des relations entre le Russe, pénalisé d'un passage par la voie des stands pour être revenu en piste dangereusement avant de percuter son coéquipier, et l'Espagnol.



Un temps annoncé chez Renault dès le Grand Prix de Hongrie du 30 juillet - une information finalement démentie - Carlos Sainz Jr a vraisemblablement des envies d'ailleurs. Le transfert de l'Ibérique chez la marque au losange en lieu et place de Jolyon Palmer n'est toutefois pas à exclure, tant les relations entre les deux stars de Toro Rosso sont tendues. Un jeu de chaises musicales qui pourrait faire les affaires du Français, Pierre Gasly, pilote d'essai en vue au sein de la marque autrichienne...

Classement du Grand Prix de Grande-Bretagne 2017

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull-Tag Heuer)

5. Daniel Ricciardo (Red Vull-Tag Heuer)

6. Nico Hülkenberg (Renault)

7. Sebastian Vettel (Ferrari)

8. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

9. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

10. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

11. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda)

12. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

13. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

14. Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari)

15. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)

16. Lance Stroll (Williams-Mercedes)

17. Pascal Wehrlein (Sauber-Ferrari)

Abandons : Fernando Alonso (McLaren-Honda), Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault), Jolyon Palmer (Renault).



Classement du championnat du monde pilotes

1. Sebastian Vettel 177 points

2. Lewis Hamilton 176

3. Valtteri Bottas 154

4. Daniel Ricciardo 117

5. Kimi Raïkkönen 98

6. Max Verstappen 57

7. Sergio Perez 52

8. Esteban Ocon 43

9. Carlos Sainz Jr 29

10. Nico Hülkenberg 26

11. Felipe Massa 23

12. Romain Grosjean 18- Lance Stroll 18

14. Kevin Magnussen 11

15. Pascal Wehrlein 5

16. Daniil Kvyat 4

17. Fernando Alonso 2