publié le 24/06/2017 à 16:25

Le conquérant Lewis Hamilton partira en pole position pour la 66e fois de sa carrière après avoir avalé le circuit d'un peu plus de 6 kilomètres en 1'40"593 lors de la séance qualificative du samedi 24 juin. Le triple champion du monde avait égalé Ayrton Senna dans l'exercice deux semaines plus tôt à Montréal. Pour atteindre le sommet de la hiérarchie, le pilote a dû s'y reprendre à deux reprises. En effet, la troisième partie de la séance de qualifications s'est révélée plus mouvementée que prévu.



Alors qu'il avait dominé haut la main la Q1 et la Q2, Lewis Hamilton, auteur d'une sortie large dans son premier tour rapide en Q3, n'a pu faire mieux que la deuxième place, derrière son coéquipier Valtteri Bottas. Impossible de s'en contenter. Mais un drapeau rouge, déclenché après le contact fatal entre la Red Bull de Daniel Ricciardo (10e au départ) et le rail, a freiné ses ardeurs. Avant de repartir de plus belle pour 3'33" et réussir à distancer son coéquipier de plus de quatre dixièmes.



Lewis Hamilton est le seul à avoir pulvérisé la barre de la minute 41 sur un tour. "C'est l'un des derniers tours les plus enthousiasmant que j'ai eu à piloter depuis cette année. Lorsque je suis arrivé au dernier virage, je me suis dit 'Pitié, faites que ce soit suffisant', s'est réjoui Lewis Hamilton. Le Britannique réalise un beau coup à Bakou, puisque Sebastian Vettel, son principal rival actuellement en tête du championnat du monde, ne s'élancera qu'en quatrième position, derrière son coéquipier chez Ferrari, Kimi Raïkkönen. Le nouveau duel entre les deux constructeurs historiques débutera dimanche 25 juin à 15 heures, heure française.



Meilleure qualif' pour Esteban Ocon

Esteban Ocon, le Français de 20 ans, est le pilote en forme du moment avec des points marqués à l'issue de chaque Grand Prix cette saison hormis Monaco. Le Normand réalise en Azerbaïdjan sa meilleure performance en qualifications avec une belle 7e place. Seule déconvenue à noter encore une fois, Esteban Ocon prendra position sur la grille de départ derrière son coéquipier, Sergio Perez (6e).



Romain Grosjean, l'autre Français, est à l'agonie avec un 17e temps. Il gagnera une place au moment du départ en raison des lourdes pénalités infligées à Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne, les pilotes McLaren-Honda, pour de multiples changements de pièces mécaniques. Les résultats des Renault ne sont pas non plus reluisants. Nico Hülkenberg, auteur de belles séances de qualifications lors des dernières épreuves, a péniblement atteint la Q2 quand son coéquipier, Jolyon Palmer n'a pas signé le moindre chrono après une casse-moteur.

Grille de départ du Grand Prix d'Europe 2017

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull-Renault)

6. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

7. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

8. Lance Stroll (Williams-Mercedes)

9. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

10. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault)

11. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)

12. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault)

13. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

14. Nico Hülkenberg (Renault)

15. Pascal Wehrlein (Sauber-Ferrari)

16. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

17. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

18. Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari)

19. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda)

20. Jolyon Palmer (Renault)