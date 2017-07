publié le 08/07/2017 à 15:17

Pour la deuxième fois de sa carrière (après la Russie en 2017), Valtteri Bottas a signé le meilleur temps en qualifications, samedi 8 juillet sur la piste de Spielberg, en Autriche. À la surprise générale, le pilote Mercedes, largement dominé par son coéquipier Lewis Hamilton durant la première partie du week-end, a pris le dessus sur Sebastian Vettel pour quelques dizaines de millièmes. Pénalisé de cinq places sur la grille pour un changement de boîte de vitesse, Lewis Hamilton, seulement troisième temps, ne s'élancera donc qu'en 8e position dimanche. La troisième place sur la grille revient de fait à Kimi Raïkkönen, l'autre Finlandais du paddock au volant de sa Ferrari.



Les positions en Q3 ont été figées après seulement une tentative par pilote. En effet, à une poignée de secondes de la fin de la séance, Romain Grosjean, impuissant, s'est retrouvé bloqué en plein milieu de la trajectoire à la sortie du virage trois. Les drapeaux jaunes agités, plus aucun pilote n'était en mesure d'améliorer son premier chrono. Avant cet incident, Lewis Hamilton avait eu le temps de s'élancer pour un second tour rapide, mais avait multiplié les petites erreurs. Le Britannique avait alors lâché son effort.

Malgré son problème technique, Romain Grosjean réalise la meilleure performance côté français. Le pilote Haas-Ferrari prendra le départ en 6e position, loin devant son coéquipier Kevin Magnussen (15e), victime d'une rupture de sa suspension en Q2. Esteban Ocon, l'autre Français engagé dans la discipline reine du sport automobile, s'invite dans le top 10. Neuvième, il est une fois encore moins rapide que Sergio Perez, son coéquipier avec qui les relations sont glaciales depuis leur accrochage en Azerbaïdjan.



Les Williams en fond de grille

Lance Stroll est entré dans l'histoire avec un podium inespéré en Azerbaïdjan. Le Canadien de l'écurie Williams-Mercedes a retrouvé une position plus conforme à la capacité de sa monoplace, à savoir le fond de grille. Le jeune pilote et son coéquipier Felipe Massa ont été éliminés dès la première partie des qualifications.

Hamilton refuse de serrer la main de Vettel

Quinze jours après un Grand Prix d'Azerbaïdjan complètement fou, l'heure des retrouvailles a sonné entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Passablement remonté après avoir percuté Lewis Hamilton à l'arrière alors que la course était sous régime de la voiture de sécurité, Sebastian Vettel s'était déporté au niveau du Britannique pour lui faire comprendre sa façon de penser via un coup de roue qui aurait pu être fatal aussi bien à l'un qu'à l'autre. Au final, la FIA avait décidé de pénaliser l'Allemand d'un "stop and go" de dix secondes. Si Lewis Hamilton a accepté les excuses du pilote Ferrari, il a refusé de lui serrer la main au moment de la conférence de presse post-qualifications.



La grille de départ du Grand Prix d'Autriche 2017

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-Tag Heuer)

5. Max Verstappen (Red Bull-Tag Heuer)

6. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

8. Lewis Hamilton (Mercedes - pénalisé de cinq places pour un changement de boîte de vitesse)

9. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

10. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Ferrari)

11. Nico Hülkenberg (Renault)

12. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

13. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda)

14. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)

15. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

16. Jolyon Palmer (Renault)

17. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

18. Lance Stroll (Williams-Mercedes)

19. Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari)

20. Pascal Wehrlein (Sauber-Ferrari)