publié le 22/07/2017 à 22:15

Après deux semaines d'effort et de compétition, c'est bientôt l'heure de la dernière étape pour les coureurs du Tour de France. Dimanche 23 juillet, ils s'élanceront à Montgeron (Essonne) à 16h40, avant de traverser le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine avant Paris pour une arrivée sur les Champs-Élysées prévue peu après 18h30. Pour cette 21e et ultime épreuve, les spectateurs retrouveront d'abord la caravane du Tour qui précédera les coureurs environ deux heures avant leur passage sur le parcours.



Il faudra, en revanche, prendre ses précautions pour se déplacer dans Paris. Dès 22 heures ce samedi 22 juillet, le stationnement est interdit sur l’itinéraire emprunté par les coureurs dans le département des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. Le lendemain, à partir de 14 heures, le stationnement sera interdit sur la partie parisienne du parcours et toutes les voies transversales à l’avenue des Champs-Elysées.

Une circulation fortement perturbée

Pour permettre la mise en place de l’épreuve, la circulation sur l’avenue des Champs Elysées est interdite sur sa partie basse, comprise entre la place de la Concorde et la place Clemenceau, à partir de 6h30 le 23 juillet. À Paris, de 9h30 à 23 heures environ, la circulation sera interdite à l'intérieur d'un périmètre délimité sur et autour des Champs.

Ce périmètre concerne la rue de Tilsitt, l'avenue de Friedland, la rue du faubourg Saint-Honoré, la rue Saint-Honoré, la rue de Rivoli, la rue de Rohan, les guichets de Rohan, la place du Carrousel, les guichets du Carrousel, le pont du Carrousel, le quai Voltaire, le quai Anatole France, le quai d’Orsay, la place de Finlande, le pont des Invalides, la place du Canada, la rue François 1er, l'avenue Georges V, la rue Vernet et enfin la rue de Presbourg.



Plusieurs sorties du boulevard périphérique seront fermées dès 13 heures, depuis la porte d'Orléans au quai d'Issy. La voie Georges Pompidou longeant le Jardin des Tuileries, les boulevards des Maréchaux depuis la porte d’Orléans et le pont du Garigliano seront également interdits à la circulation.

Métro et bus impactés

Ceux ayant opté pour les transports en commun devront prendre leurs précautions. Dimanche, dès la prise de service, 5h30, les stations Tuileries (Ligne 1), Concorde (Lignes 1, 8 et 12) et Champs-Élysées Clemenceau (Lignes 1 et 13) seront fermées au public jusqu'au soir. Aucune correspondance ne sera assurée.



Dès 9 heures, les stations Franklin D. Roosevelt (Lignes 1 et 9) et Georges V (Ligne 1) fermeront pour ne rouvrir que dans la soirée. Les correspondances ne seront pas assurées.



Côté bus, à Paris les lignes PC1, 21, 22, 27, 28, 30 ,31, 32, 38, 39, 42, 52, 58, 63, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 80 81, 82, 83, 85, 88, 89, 92, 94 et 95 seront déviées ou limitées. Dans le Val-de-Marne et les Hauts de Seine, plusieurs lignes de bus seront également impactées, à savoir les lignes 125, 126, 128, 162, 169, 172, 187, 188, 192, 194, 196, 197, 199, 286, 297, 323, 380, 385, 388, 390, 396, 399 et le TVM (Trans-Val-de-Marne).

Le parcours de la 21e et ultime étape du Tour de France 2017