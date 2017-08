publié le 22/08/2017 à 22:33

La malédiction continue pour les Bleues en demi-finale de la Coupe du monde. Les Françaises se sont pourtant appuyées sur leurs points forts et ont voulu envoyer du jeu comme elles l'ont fait depuis le début de la compétition. Peut-être trop ? Si cela avait fonctionné face au Japon, l'Australie et l'Irlande, la pluie mais surtout la défense anglaise ont mis à mal les assauts tricolores. Et après dix premières minutes outrageusement dominées par les Bleues (84% de possession de balle), ce sont bien les Anglaises qui ont marqué les premières.



Emily Scarratt, véritable fer de lance de l'attaque anglaise, n'a pas tremblé pour inscrire les premiers points de cette demi-finale (18e, 3-0). Et malgré certaines offensives, les Bleues n'ont jamais réussi à déséquilibrer le XV de la Rose perdant des ballons intéressants en touche ou commettant des fautes de main préjudiciables. La réponse est venue au pied de la part de Shannon Izar (37e, 3-3) avant le retour aux vestiaires.

Et après la mi-temps, à l'image des dernières minutes de la première période, les Anglaises ont mis la main sur le ballon. Une possession payante. Emily Scarratt a redonné l'avantage à ses coéquipières (52e, 6-3) avant que la pilier Sarah Bern ne trouve la faille pour inscrire le premier essai du match (61e, 13-3).

Les Anglaises défendront leur titre

Un premier écart conséquent que les Françaises n'ont jamais réussi à combler. Cela s'est pourtant joué à peu de choses alors que Julie Annery, remplaçante de luxe de Romane Ménager, victime d'une commotion cérébrale à l'entraînement, a été propulsée en touche juste avant d'aplatir en bout de ligne (68e). La France a sûrement raté le coche sur cette action à cinq mètres de l’en-but anglais. En fin de match, les coéquipières d'Emily Scarratt ont même alourdi le score d'un ultime essai anecdotique inscrit par Megan Jones (81e, 20-3).



Et malgré une Coupe de monde de haut vol, les Bleues ont une nouvelle fois buté en demi-finale et ce pour la 7e fois de leur histoire. Elles tenteront de relever la tête lors de la petite finale face aux États-Unis, samedi 26 août. À l'inverse, les Anglaises continuent leur sans-faute à ce stade de la compétition. Pour leur septième finale, en huit éditions, elles seront opposées à la Nouvelle-Zélande. Le XV de la Rose conservera-t-il son titre ?