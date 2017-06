publié le 05/06/2017 à 10:33

Avant même le début de la grande finale du championnat de France entre l'ASM Clermont et le Rugby club toulonnais, une image a fait le tour des réseaux sociaux. Alors qu'Emmanuel Macron était descendu sur la pelouse pour saluer un à un l'ensemble des protagonistes de cette rencontre, le président a vu trois joueurs s'agenouiller devant lui.



Le Toulonnais Josua Tuisova ainsi que les Clermontois Alivereti Raka et Peceli Yato ont en effet réalisé ce geste avant de serrer la main du nouveau président de la République. Leur point commun ? S'il n'ont pas le même maillot, ces derniers sont d'origine fidjienne. Et, dans cette île du Pacifique, cette attitude, inhabituelle et surprenante en France, est simplement une marque de respect envers le chef de l'État.

En revanche les trois Fidjiens n'ont pas réédité ce geste lors de la cérémonie finale. Au terme d'un match particulièrement enlevé et disputé, Josua Tuisova est allé tête basse récupérer sa médaille de vice-champion de France pendant que Alivereti Raka et Peceli Yato savouraient ce deuxième titre de champion de France pour Clermont.

Après avoir échoué en finale de la Champions Cup face aux Saracens, les Jaunards se sont consolés dimanche soir au Stade de France en soulevant le Bouclier de Brennus. Le deuxième de l'histoire du club, sept ans après la victoire face à Perpignan.