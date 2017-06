publié le 13/06/2017 à 07:20

Les transports ont Uber, la food La Fourchette ou Bim, l'hôtellerie a son Booking.com... le monde de la beauté se met lui aussi à l'ubérisation, avec des plateformes en ligne toujours plus pensées pour vous faciliter la tâche et vous permettre de programmer - entre autres - votre nouvelle coupe directement depuis votre canapé. De quoi révolutionner le quotidien des usagers et rendre plus accessibles des services que l'on pensait jusqu'alors réservés aux initiés.



Elles s'appellent Treatwell, Unizen, Manicult ou encore Nappy Me et les objectifs de ces plateformes sont simples : faciliter le lien entre les professionnels de la beauté et du bien-être et les particuliers, offrir des bons plans ou encore permettre aux utilisateurs et utilisatrices de s'entre-aider en publiant avis et recommandations sur les établissements et professionnels visités.

Seul bémol dans ce catalogue (comme c'est souvent le cas dans les entreprises nées de l'ubérisation) : la plupart de ces services ne sont accessibles qu'en région parisienne.

Treatwell, Unizen : pour aller se faire chouchouter

Une publication partagée par Treatwell France (@treatwellfr) le 5 Mai 2017 à 3h31 PDT

En manque de bonnes adresses ou de bons plans ? Pas de panique, les plateformes comme Treatwell et Unizen sont là pour vous guider dans vos choix d'instituts dédiés au bien-être et à la beauté. Alors que le premier fonctionne un peu comme le site La Fourchette pour les adeptes du bon goût (l'option application sur l'App Store ou Google Play en plus), le second permet quant à lui de choisir entre deux options : faire venir le praticien chez vous ou vous rendre jusqu'à lui. Pratique quand on a une grande flemme de bouger hors de chez soi un samedi après-midi.



Treatwell est implanté à Paris, Lyon et Bordeaux ; tandis que Unizen s'étend sur tous les départements français.

Simone, Pop My Day, Manicult : le room service de la beauté

Une publication partagée par Popmyday (@popmydayapp) le 10 Mai 2017 à 1h17 PDT

Ces trois plateformes permettent toutes de faire venir les professionnels de la beauté jusqu'à vous. Simone se focalise sur la beauté des cheveux, du visage ou des ongles et offre un service spécifique dédié aux futures mariées. De quoi se faire pomponner en toute discrétion. Pop My Day offre une extension massage et spéciale "party" pour être la plus belle pour aller danser.



Pour les monomaniaques des ongles, Manicult est une plateforme qui, comme son nom l'indique, a choisi de se focaliser sur l'art de faire les ongles. Utile pour celles qui n'ont plus besoin de regarder des vidéos sur Internet pour se faire un trait d'eyeliner bien droit ou une tresse en épi de blé.

Veuch, Bubble Express, Nappy Me : un coiffeur à porter de clic

Une publication partagée par nappyme (@nappymeofficial) le 31 Mai 2017 à 7h30 PDT

Besoin d'un brushing express mais vous n'avez toujours rien compris aux tutos sur YouTube ? Votre meilleure pote se marie cet été et vous avez envie d'une coiffure inoubliable ? Plusieurs plateformes numériques sont spécifiquement dédiée aux cheveux.



Exemples avec Veuch, qui met en relation coiffeurs et particulier à la manière d'un Uber, Bubble Express qui vous permet de prendre rendez-vous facilement dans un salon prêt de chez vous et de faire venir un coupe-tiff jusqu'à vous, et enfin Nappy Me, plateforme où sont référencées des coiffeuses exclusivement afro. De quoi confier votre chevelure à des mains de confiance.