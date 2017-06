publié le 15/06/2017 à 17:50

À l'occasion de la deuxième édition du salon Viva Technology à Paris, la startup SeaBubbles a présenté pour la première fois le taxi volant du futur.



Créée par le navigateur Alain Thébault et le windsurfeur Anders Bringdal, cette "bulle" volante est un projet avant-gardiste. "Je suis parti du constat que dans les villes, les voies sur berge sont congestionnées que ce soit à Hong-Kong, à San Francisco, à Genève, à Paris, et sur l'eau il y a beaucoup d'espace utilisable et donc je pense que les bateaux de demain voleront tous" nous explique le créateur des voitures volantes, Alain Thébault. Cette réflexion a fait naître les "SeaBubbles", des véhicules écologiques qui pourront transporter jusqu'à cinq personnes, un pilote et quatre passagers.

Les bulles sont propulsées à l'aide de deux moteurs électriques situés dans la coque qui leur permettent de se soulever à 40 centimètres au-dessus de l'eau grâce à des ailes immergées à l'avant et à l'arrière de la machine. Mesurant quatre mètre de long et deux mètres de large, les SeaBubbles ont une vitesse qui est fixée à 18km/h dans l'agglomération parisienne à cause des restrictions de la loi française en matière de navigation sur la Seine. À l'étranger, les véhicules volants pourraient atteindre une vitesse de 55km/h.



La startup a choisi la capitale française comme ville pilote pour les premiers essais des SeaBubbles. Quatre véhicules volants se déplaceront sur la Seine, à Paris, du 20 au 30 septembre 2017. Les essais se poursuivront ensuite à Dubaï, aux États-Unis (Miami, San Francisco, Seattle) et à Londres.



En attendant septembre, la Bubble de pré-série est disponible lors du salon Viva Technology, dont RTL est partenaire, du jeudi 15 juin au samedi 17 juin.