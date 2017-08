VIDÉO - Lily-Rose Depp, Salma Hayek, leurs vacances sont meilleures que les nôtres

publié le 13/08/2017 à 07:32

Instagram est un espace numérique où, parfois, c'est vrai, on l'avoue, il nous arrive de jalouser les comptes auxquels nous sommes abonnés. D'autant plus lorsque l'on est en période de pause estivale.



Parce que les vacances de deux mois comme du temps de l'école sont terminées depuis belle lurette, il faut se contenter de déconnexion plus courte. Aucun souci à cela, c'est la vie d'adulte vous allez nous dire, mais difficile de ne pas rêver aux plages de sable fin et aux cocktails frais devant un coucher de soleil lorsque notre fil d'actualité Instagram nous montre nos personnalités préférées en train de se prélasser aux quatre coins du monde.

Tandis que, de notre côté, la météo du mois d'août rappelle vaguement une période de l'année où les jours sont plus courts, plus froids, plus humides, bref, beaucoup plus nuls.



Pour conjurer le mal par le mal, voici une sélection non-exhaustive des photos que l'on a d'abord jalousées avant de se dire : et si on les mettant en avant pour célébrer la facilité avec laquelle les autres communiquent sur le bonheur ? En attendant de faire de même.