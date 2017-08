Ashley Graham n'a trouvé aucun créateur pour l'habiller au Met Gala

publié le 08/08/2017 à 12:50

Elle a brillé sur le tapis rouge du met Gala cette année. Mais en 2016, Ashley Graham n'était pas parmi les convives. Pourtant, comme le célèbre mannequin grande taille l'a confié une fois de plus dans une interview au New York Magazine, elle disposait bien de son carton d'invitation en 2016. La raison de son absence ? "Je n'ai pas réussi à trouver un créateur pour m'habiller", a-t-elle assuré. Un épisode qu'elle raconte également dans ses mémoires, A New Model.



Le Met Gala est un événement très attendu et prisé qui a lieu chaque année à New York. Oeuvre de bienfaisance pour l'institut de costume du MoMa, il renouvelle son thème chaque année et permet aux convives de se parer de leurs plus belles tenues. L'occasion de porter des pièces de grands créateurs ou d'en faire connaître des plus modestes. En 2017 par exemple, le thème était "l'art de l'entre-deux" tandis qu'en 2016, il s'agissait de "la mode à l'ère de la technologie".

Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 7 Août 2017 à 4h55 PDT

Ashley Graham, icône mode et du mouvement "body positive" a ainsi avancé que si elle n'avait pas trouvé de créateur, c'était peut-être parce qu'elle n'avait probablement pas lié de relations assez fortes avec des créateurs de mode.

On ne peut pas se pointer en jean et t-shirt Ashley Graham, mannequin grande-taille Partager la citation





Ces derniers prêtent en effet leurs vêtements aux personnalités qui assistent au Met Gala tandis que d'autres vont jusqu'à créer des pièces uniques pour l'événement. Ashley Graham étant une "grande taille", les créateurs et stylistes, plutôt enclins à designer des pièces pour des tailles fines, auraient probablement dû passer par la case confection originale pour la jeune femme, souligne le magazine new-yorkais.



Lorsque l'on ne dispose pas des connexions et des accès à ces personnes, difficile de pouvoir s'habiller pour le Jour J. Et comme le souligne Ashley Graham, lors de cet événement mode particulier, "on ne peut pas se pointer en jean et t-shirt".

En robe H&M

L'année suivante fort heureusement, le mannequin a reçu un nouveau carton d'invitation et son nom - de plus en plus connu dans le monde de la mode - lui a permis d'avoir accès à des marques pour l'habiller. Ashley Graham a donc été immortalisée au même titre que Rihanna, Selena Gomez, Zendaya ou Miley Cyrus dans une sublime robe rouge et blanche confectionnée par H&M.

This dress tho¿¿ Thank you @hm!!! ..I still have more pics you haven't seen to post! #metgala #babiesfirstmet Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 2 Mai 2017 à 20h06 PDT

Un petit pas en avant dans ce monde fermé qu'est celui de la mode. Ashley Graham est en train d'ouvrir la voie pour les autres femmes, dit-elle. "J'ai conscience qu'il ne s'agit pas que de moi. Une seule fille ne va pas changer le monde."