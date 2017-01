"Gone Girl", un thriller psychologique complètement déroutant

publié le 11/01/2017 à 07:00

C'est l'histoire d'un mariage qui part en live. Amy (l'excellente Rosamund Pike) et Nike Dunne (le mystérieux Ben Affleck) sont un couple modèle comme les banlieues pavillonnaires des États-Unis peuvent en connaître. Mais souvenez-vous des Desperate Housewives et de leurs maris : la perfection n'existe pas et les apparences peuvent être parfois (souvent même) trompeuses.



C'est en quelques mots ce que nous dit Gone Girl, ce thriller psychologique mené en 2014 par un David Fisher en grande forme et adapté du roman du même nom de Gillian Flynn. Pour notre plus grand plaisir, ce long-métrage est diffusé ce dimanche 15 janvier sur France 2. Une soirée télé qui pourrait vous empêcher de vous endormir... Manquerait plus que ce film passe le Bechdel Test et on serait parfaitement comblé.

Petit rappel : le Bechdel test est un outil permettant de démontrer, en seulement trois questions, à quel point certaines œuvres culturelles s'intéressent uniquement aux personnages masculins et manquent cruellement de leurs homologues féminins. Le Test se décline sur trois niveaux de questions. Une œuvre est reçue si, pour chacune de ces questions, la réponse est "oui". Facile ?

L'histoire

C'est le jour de leur cinquième anniversaire. Mais Amy et Nick ne le fêteront jamais. Amy a disparu et son époux le signale aux autorités locales. La presse s'empare de l'affaire parce qu'Amy est connue du grand public comme étant la petite fille ayant inspiré à ses parents l'héroïne d'une série de livres pour enfants.



Les soupçons se portent rapidement sur Nick, candidat idéal à la disparition (voire au meurtre) de sa femme. Il apparaît comme un mari violent, dont Amy avait peur (au point d'acheter une arme à feu pour se protéger de lui ?). Au fur et à mesure que l'enquête - et le film - progresse, le spectateur découvre le passé de ce couple très "Barbie et Ken", finalement peu enviable.

Reçu ou recalé ?

Gone Girl met en scène (au moins) deux femmes identifiables. À part Amy Dunne, le spectateur peut identifier plusieurs personnages féminins tels que Margo (la sœur de Nick), le Détective Rhonda Boney, en charge de l'affaire, ou encore Marybeth (la mère d'Amy) et Noelle (la voisine des Dunne).



Elles parlent ensemble : le spectateur peut voir à plusieurs reprises et tout au long du film des personnages féminins discuter entre eux (Amy et sa mère, Marybeth ; mais aussi Amy et Greta, une jeune femme dont on taira l'identité pour ne pas vous spoiler).



Leur sujet de conversation ne concerne pas un homme : lorsqu'Amy parle avec un autre personnage féminin, celles-ci échangent sur des sujets qui ne concernent pas les hommes. De même, lorsque le Détective Rhonda Boney interroge d'autres femmes pour son enquête, le sujet de conversation est non pas un homme mais - pour une fois - une femme !



Total : 3/3

Verdict

Gone Girl est un film puissant et qui passe haut la main le Bechdel Test. Ce film est une adaptation d'une œuvre de la romancière américaine Gillian Flynn, qu'elle a elle-même adaptée pour le cinéma. On tient peut-être là le secret de la réussite au Bechdel Test : impliquer plus de femmes dans le processus de création.



Pour le reste de l'histoire, le traitement des personnages féminins - et de son héroïne tout particulièrement - on préfère ne pas vous gâcher la surprise. Tout ce que l'on peut vous dire, c'est qu'Amy est un personnage fort, inattendu, comme on en voit rarement au cinéma. Il est porté par une actrice incroyable, couronnée de récompenses et de nominations pour son interprétation de cette femme disparue. Bref, dimanche soir, allumez votre télé et savourez.



Note finale : reçu, mention spéciale "délice psychologique"