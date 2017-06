VIDÉO - Emma Watson, Shannen Doherty... notre top 5 sur Instagram

publié le 26/06/2017 à 08:59

Ne cherchez plus, après Black Mirror et Girlboss, on a trouvé la série que vous allez bingewatcher les prochains jours sur Netflix : elle s'appelle Glow et raconte le destin de 14 femmes qui se mettent au catch dans les années 80.



Une histoire vraie, féministe, disponible depuis le 23 juin dernier sur la plateforme de streaming, et dans laquelle on retrouve Kate Nash, qui a troqué ses tenues de scène pour un justaucorps en lycra ou Alison Brie, l'éternelle girl next door méconnaissable dans la série. Bref, vous allez en prendre plein les yeux.

On poursuit au hasard ce top de la semaine par la bonne nouvelle (et l'humour) de Shannen Doherty tandis qu'Emma Watson revient devant les projecteurs avec un film (The Circle) et des tenues toujours aussi green et éthiques.



Clap de fin avec Nia, blogueuse de 19 ans qui répond dans un inspirant post à celles et ceux qui dévaluent ses engagements auprès des femmes noires et métisses. À lire d'urgence pour toujours plus de sororité.