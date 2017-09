publié le 04/09/2017 à 08:05

Il y a le choix de la ville, les noms de celles qui reprennent leur costume d'Ange, les autres que l'on ne verra pas reprendre le flambeau et une bande-originale interprétée en direct par des artistes à la popularité internationale...



Le défilé Victoria's Secret est un événement que le monde de la mode et d'ailleurs attend chaque année avec impatience. Suivi par des millions de personnes, photographiés par les plus grands magazines, commentés par des centaines de journalistes, blogueurs, instagrammeurs, il catalyse les attentions le temps de quelques heures, qui seront elles-mêmes longuement partagées sur les réseaux sociaux.

L'année dernière, la marque de lingerie américaine avait envoyé ses mannequins dans la capitale française pour un show spectaculaire avec Gigi et Bella Hadid, Kendall Jenner, Adriana Lima, Stella Maxwell ou Josephine Skriver côté défilé tandis que Lady Gaga, The Weeknd et Bruno Mars assuraient la partie musicale. Que nous réserve Victoria's Secret pour 2017 ?

Une publication partagée par Victoria's Secret (@victoriassecret) le 29 Août 2017 à 7h00 PDT

Nouvelle escale à...

Après la ville la plus romantique au Monde, les mannequins de la maison de lingerie vont s'envoler pour une destination complètement différente : Shanghai. Une première pour Victoria's Secret qui fera vivre cet événement annuel au monde entier le 28 novembre prochain.



Si vous n'avez pas la chance d'être sur la liste des invités, le show sera, comme à son habitude, retransmis en direct sur CBS dans plus de 190 pays, soit plus ou moins le monde entier, selon USA Today.

Qui pour défiler ?

Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid) le 28 Août 2017 à 12h05 PDT

Elles seront une poignée de privilégiées à revêtir les tenues de la maison de lingerie. Parmi elles, ont déjà été confirmées sur le catwalk : Lily Aldridge, Alessandra Ambrosio, Gigi et Bella Hadid, Elsa Hosk, Martha Hunt, Adriana Lima, Stella Maxwell, Josephine Skriver, Liu Wen ou encore Jasmine Tookes, le mannequin qui a eu l'honneur de porter le légendaire Fantasy Bra, bouquet final de chacun des shows de Victoria's Secret.



La plupart de ces jeunes femmes ont annoncé la bonne nouvelle sur Instagram à l'image des sœurs Hadid ou de Stella Maxwell qui s'est dit (évidemment) "très très excitée" à l'idée de défiler à Shanghai en novembre prochain.

Quelles nouvelles recrues ?

Chaque année, des nouvelles recrues font leur entrée sur le podium. Cette année, les spectateurs du show pourront notamment découvrir Roosmarijn de Kok, mannequin danois de 22 ans qui partage désormais sur son compte Instagram ses séances photos pour Victoria's Secret et son entraînement de mise en forme avant le Jour J en Chine, Amilna Estevao, jeune femme originaire d'Angola et qui a remporté du haut de son mètre quatre-vingt le concours Elite Model Look en 2013.



Aiden Curtiss, fille du top model Katoucha, sera également de la partie au même titre que Nadine Leopold (mannequin autrichien) ou encore Blanca Padilla (jeune femme espagnole, visage de Dolce & Gabbana et "mannequin de l'année" en 2014).

Une absente ?

Alors que depuis quelques jours les noms commencent à pleuvoir, un nom brille par son absence : celui de Kendall Jenner qui, à la différence de ses copines, est restée muette sur ses réseaux sociaux concernant le fameux défilé auquel elle a pourtant participé à deux reprises.



À la place, Kendall Jenner a communiqué sur son compte Instagram sur sa récente promotion : elle vient d'être nommée ambassadrice de La Perla, une autre marque de lingerie.

write to me ¿ @laperlalingerie #LaPerla_Ambassador Une publication partagée par Kendall (@kendalljenner) le 29 Août 2017 à 12h19 PDT