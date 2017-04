publié le 18/04/2017 à 12:32

Et les gagnantes sont... sans surprise. Victoria's Secret, la célèbre marque de lingerie américaine, vient de dévoiler, ce lundi 13 avril, sa liste "What Is Sexy" ("ce qui est sexy", en version française) pour l'année 2017.



Les heureuses élues sont des femmes influentes, qui connaissent le succès depuis plusieurs années maintenant ou, au contraire, viennent de percer dans leur milieu respectif. Elles ont toutes plusieurs points communs, et ils ne plaisent pas à de nombreux internautes. Ces derniers ont alors décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour manifester leur mécontentement.

Car entre Taylor Swift (nommée "artiste la plus sexy" de l'année), Billie Lourd ("l'humoriste la plus sexy") mais aussi le casting de la série télévisée The Royals, jugé "le plus sexy", ou le mannequin et actrice Riley Keough ("révélation la plus sexy"), quelque chose saute aux yeux : elles sont toutes sexy - soit - mais aussi et surtout belles, grandes, fines, jeunes et blanches.

Victoria's Secret decides to tell you #WhatIsSexy. Note: your odds of getting on this list go up if you're young, thin, and white. pic.twitter.com/QXF29vz5in — Mike Sington (@MikeSington) 15 avril 2017

Quelques exceptions viennent combler le tableau (l'actrice, chanteuse, mannequin et Miss Monde 2000 Priyanka Chopra, l'actrice et mannequin américaine Jamie Chung ou l'actrice Vanessa Hudgens) mais l'écrasante majorité des nommées tient dans cette courte description.

Une critique de la représentation des femmes

Sur Twitter, les internautes ne sont emparés du hashtag #whatissexy pour critiquer la représentation des femmes de la marque de lingerie. "Ce n'est pas une marque pour moi ! Je ne suis pas fine, blanche et blonde. Je vais garder mon argent plutôt que de dépenser ne serait-ce qu'un centime dans une marque raciste", écrit par exemple cette personne sur Twitter.

#whatissexy not the brand for me! I'm not thin white and blond. @VSPorn I'll keep my money rather then spend a penny on a rasist brand. — lemlemz (@lemlemz) 18 avril 2017

On a même atteint le point Godwin avec ce commentaire : "Tellement insultant que la liste sexy représente en majorité des blondes blanches et fines. Tellement Aryen."

@nowthisnews So insulting that #WhatisSexy list mostly includes young, thin, white blondes. How very Aryan. — Mugsy Pryor (@MugsyPryor) 17 avril 2017