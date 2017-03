"Vagina Lipstick", le produit dont personne n’a besoin existe bel et bien

publié le 14/03/2017 à 15:48

Il y a des inventions qui ne méritent pas d'exister. C'est le cas de ce drôle de rouge à lèvres, commercialisé par une marque américaine, V Magic. Cette dernière se veut naturelle et biologique et promet de résoudre, entre autres, les problèmes de sécheresse vaginale des femmes.



La marque explique sur son site internet pouvoir "calmer, hydrater et apaiser" la peau délicate d'une vulve grâce à son nouveau produit : une crème aux packaging ultra girly, un rouge à lèvres "100% naturel". Cependant, comme le souligne un médecin de l'université de la Santé et des Sciences de l'Oregon dans un article publié sur le site du Huffington Post, ce type de produit est à proscrire de votre routine hygiénique quotidienne.

La vulve est en effet une partie de l'intimité féminine très sensible - tout comme le vagin. Tous les médecins vous recommanderont de ne pas utiliser de produits tels que les savons spéciaux et les shampoings sur votre vulve et à l'intérieur de votre vagin. Votre intimité se débrouille toute seule pour s'auto-réguler. La mettre en contact avec de tels produits pourrait lui faire plus de mal que de bien.

"V Magic", le rouge à lèvres féminin dont personne n'a besoin Crédit : V Magic

En cas d'inconfort au niveau de cette zone, il est conseillé de consulter un gynécologue qui saura vous diagnostiquer et vous prescrire le meilleur traitement. Reste à parier qu'il ne vous oriente pas vers un "rouge à lèvres pour vulve".