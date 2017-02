publié le 22/02/2017 à 07:12

C'est une héroïne de la liberté. Zahira est la troisième d'une fratrie de trois sœurs et un frère d'une famille pakistanaise immigrée en France. Elle est en âge légal de se marier, du moins selon la tradition que ses parents tiennent à tout prix à respecter. Il n'en est pas possible autrement. Autrement, c'est la honte sur la famille, et l'incapacité pour le père d'un jour rentrer au pays. Zahira est une adolescente déchirée entre sa vie moderne de jeune française et l'attachement à sa famille. Alors qu'elle doit faire face à un avortement, sa famille ne peut, quant à elle, se détacher des coutumes. En particulier celle du mariage arrangé.



Zahira fait des choix cruciaux... avant de revenir finalement dessus. La jeune femme semble perdue tout en étant sûre d'une chose : elle ne veut pas abandonner sa liberté. Le film Noces s'inspire "librement" de faits réels avec un esthétisme cohérent où la couleur rouge joue un vrai fil conducteur. Sur les écrans le 22 février, il est porté par une actrice impressionnante de vérité, Lina El Arabi, avec un naturel charismatique. L'occasion de passer le long-métrage sous le crible de Girls et du Bechdel Test (1).

Reçu ou recalé ?

Noces met en scène (au moins) deux femmes identifiables : oui, largement. Le personnage principal est une jeune adulte. Comme beaucoup d'adolescentes à son âge, Zahira partage tous ses secrets avec sa meilleure amie, Aurore. Voici déjà deux personnage féminins identifiables, parmi les autres dont ses deux sœurs et sa mère.

Elles parlent ensemble : outre avec sa meilleure amie chez qui elle se réfugie un temps, Zahira échange longuement avec sa grande sœur. Cette dernière lui conseille de suivre son chemin et accepter ce mariage, pour son bonheur et celui de sa famille. Zahira discute également un long moment avec sa mère, qu'elle tente de faire fléchir sur ses convictions concernant la tradition.



Leurs sujets de conversation ne concernent pas un homme : si le sujet tourne très souvent autour du mariage, ce n'est pas à proprement parlé d'un homme qu'elles parlent. Les conversations s'articulent d'avantage autour des traditions, de la liberté, mais aussi de choix difficiles, comme celui d'avorter.



Total : 3/3.

Verdict

À travers l'histoire de Zahira Kazim, le réalisateur Stephan Streker rappelle la puissance et l'importance que peuvent avoir des traditions dans certaines familles. Par la même occasion, Stephan Streker focalise son propos sur la liberté des femmes. Un droit précieux et pas toujours acquis, qu'il convient de protéger, même à notre époque. Le mariage forcé, concernant notamment des mineures, est encore d'actualité en France. Selon le haut conseil de l'intégration, 70.000 mineures par an sont concernées par ce problème.



Note finale : reçu mention "plaidoyer pour la liberté"

(1) Pour rappel : le Bechdel test est un outil permettant de démontrer, en seulement trois questions, à quel point certaines œuvres culturelles s'intéressent uniquement aux personnages masculins et manquent cruellement de leurs homologues féminins. Le Bechdel Test se décline sur trois niveaux de questions. Une œuvre est reçue si, pour chacune de ces questions, la réponse est "oui".