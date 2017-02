publié le 05/02/2017 à 07:08

Il n’y a pas vraiment de suspens quand on jette ne serait-ce qu’un œil à l’intrigue de Persopolis. Ce film d’animation de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, adapté de la bande-dessinée du même nom, nous emmène dans le Téhéran de Marjane lorsqu'elle était enfant, témoin privilégié de la révolution en Iran.



Après l'instauration de la République islamique, la fillette doit porter le voile et, comme elle n'aime pas cela, le fait bien comprendre à son entourage. Mais dans ce pays, se révolter de la sorte n'est pas une bonne idée et, pour la protéger des représailles, les parents de Marjane décident de l'envoyer à Vienne, la capitale autrichienne. Là-bas, l'adolescente devra composer avec sa nouvelle liberté.

Difficile de se dire que Persepolis ne va pas réussir à passer notre impitoyable Bechdel Test, tant le sujet est aussi grave qu'engagé. Jugez par vous-même ce dimanche 5 février à 20h30 sur LCP, où sera diffusé ce film primé au César 2008 (Meilleure première oeuvre et Meilleure adaptation) et Prix du jury lors du festival de Cannes de 2007.



Petit rappel : le Bechdel test est un outil permettant de démontrer, en seulement trois questions, à quel point certaines œuvres culturelles s'intéressent uniquement aux personnages masculins et manquent cruellement de leurs homologues féminins. Le Test se décline sur trois niveaux de questions. Une œuvre est reçue si, pour chacune de ces questions, la réponse est "oui". Facile ?

Reçu ou recalé ?

Persepolis met en scène (au moins) deux personnages féminins identifiables : Marjane est l'héroïne de cette histoire. Elle est très proche de sa mère (Taji) et de sa grand-mère.



Elles parlent ensemble : Dès les premières minutes du film d'animation, Marjane parle avec ses parents - dont sa mère. Une très belle scène montre Marjane et sa grand-mère durant la première moitié du film.



Leur sujet de conversation ne concerne pas un homme : non, Marjane et sa mère parlent de la révolution en Iran. Un vaste sujet. Avec sa grand-mère, la jeune fille échange des mots d'adieux très touchants.



Total : 3/3

Verdict

Persepolis est un film d'animation qui raconte les souvenirs d'enfance de Marjane Satrapi. Un détail qu'il convient de ne pas oublier. Les faits historiques relatés dans ce long-métrage sont véridiques.



Regarder Persepolis, c'est recevoir une grande leçon d'histoire, découvrir le sort réservé aux rebelles pendant le règne du Shah d'Iran, assister à la montée en puissance de l'islamisme, voir une petite fille grandir et se confronter à cette dure réalité. Un beau récit qui résonne d'autant plus aujourd'hui avec l'actualité internationale.



Note finale : reçu, mention spéciale "très bien en histoire"