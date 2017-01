EN IMAGES - "Blorange" : la tendance capillaire qui va faire 2017 ?

Georgia May Jagger et son blorange

20/01/2017

Ne cherchez pas à trop décrypter ce terme étrange. Oui, le "blorange" est un mélange de blond et de orange. Ou, autre théorie, un peu plus dark : il pourrait s'agir d'un mot-valise rassemblant "blood" et "orange", soit du sang de couleur orange.



Quoi qu'il en soit, peu importe l'origine du terme, le résultat est le même : un orange qui a mal vieilli mais qu'on assume sur sa crinière parce qu'il tire sur le blond pour un petit côté vintage. Signe que le phénomène risque de squatter 2017 : plusieurs actrices et mannequins l'ont déjà adopté, comme Georgia May Jagger ou Sienna Miller.

Blorange Une photo publiée par Georgia May Jagger (@georgiamayjagger) le 23 Sept. 2016 à 1h12 PDT

Le hashtag fait une timide entrée sur Instagram avec 2.000 occurrences à l'heure où nous écrivons ces lignes, tandis que Google Trends nous apprend que depuis le début de l'année, les internautes tapent de plus en plus les mots-clés "blorange hair" sur le moteur de recherche :

Sur l'ensemble des longueurs ou en discret ombre, le blorange semble s'imposer sur les tapis rouge et photoshoot... jusqu'à se propager sur Instagram et, bientôt, dans les rues du monde entier ? Et vous, seriez-vous prêtes à l'adopter ?