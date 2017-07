publié le 27/07/2017 à 07:17

Avec Anastacia Kay, vous allez sentir l'envie de sauter vite fait dans le premier avion pour Vienne dès la fin de la lecture de cet article. Cette jeune femme de 30 ans habite dans la capitale autrichienne depuis un an seulement. "J'y suis venue pour mon master dans les sciences cognitives", explique-t-elle à Girls.



Originaire de Bruxelles, cette ancienne consultante en management possède également une chaîne YouTube suivie par plus de 270.000 personnes. Anastacia y poste des vidéos ayant pour thèmes "les études, la carrière professionnelle, l'organisation ou encore les langues étrangères". Un vaste programme qui sent bon le feel good et que l'on retrouve tout au long du compte Instagram de la Youtubeuse, suivi quant à lui par près de 76.000 abonnés.

En attendant votre prochain voyage à Vienne, Anastacia livre à Girls ses meilleures adresses dénichées ici et là depuis son arrivée en Autriche.

Une publication partagée par Anastacia Kay (@funastacia) le 27 Juin 2017 à 9h22 PDT

La meilleure terrasse ? Donaukanal (Danube Canal) a beaucoup de belles terrasses pendant l'été. Faîtes le tour et choississez celle qui vous plaît le plus ! Si la chaleur devient insupportable (ce qui est courant à cette période de l'année à Vienne), dirigez vers Badeschiff pour un plongeon dans la piscine.



Le meilleur burger ? Probablement OMNOM Burger pour la qualité de ses ingrédients. Ils servent des frites faits-maison et je crois que cela veut tout dire ! Mais peu importe dans quel lieu vous vous rendez, souvenez-vous que tous servent la version light (les buns sont remplacés par deux belles feuilles de salades).



Le quartier qui bouge ? Innere Stadt est fréquenté toute la journée par les touristes, il y a des commerces de proximité comme des enseignes de luxe et de nombreux restaurants du même genre. Pour une ambiance plus jeune et branchée, direction Neubau, où vous trouverez un mélange éclectique de boutiques et cafés.



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Vous devez faire un tour chez Lena Hoschek, une célèbre designer en Autriche. Même si vous n'avez pas l'intention de faire des achats, le lieu et les vêtements valent le détour. Elle a un style "vintage avec un twist moderne" très charmant. Porter ses pièces me fait me sentir très aristocratique et féminine.



Pour une bonne dose de culture ? Voyez si vous pouvez assister à un événement du Kunstschatzi, le musée d'Histoire de l'Art de Vienne. Presque tous les mois ils organisent une soirée avec musique et boisson sous l'incroyable coupole. Vous aurez la possibilité de vous balader dans les pièces du musée autant que vous le souhaitez jusqu'à minuit !



Le meilleur spot pour chiller ? Museumsquartier (MQ) est un bon endroit pour se balader : c'est central, localisé dans une cour où se trouvent des musées. Il y a toujours des gens de tous les âges qui viennent pour différents événements, des stands de bonne nourriture, des cafés en extérieurs et l'iconique MQ Enzi, de larges bancs disposés alentour, assez larges pour que deux personnes puissent s'allonger confortablement tout en se faisant face. De quoi passer toute la soirée à parler !



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? J'adore les terrasses sur les toits, donc je dirai celle du Ritz Carlton's Atmosphere Rooftop Bar ou celle du Dachboden.



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Quitter la chaleur du centre ville et direction les vignobles. Vienne est la seule ville à avoir une tradition du vin si riche et encore forte de nos jours. Cette partie de la ville est également l'endroit où l'on trouve les tavernes ("heurige") qui servent des plats traditionnels et du vin local, bien sûr !



Ce que tu préfères dans ta ville ? Le tramway. Vous pouvez aller n'importe où en tram, avec une vue incroyable sur l'impériale Vienne ! Prenez les lignes 1 et 2 et faîtes tout le tour de la ville !



Où on peut te croiser le plus souvent ? À cette période de l'année ? À Krapfenwaldbad ! C'est une piscine publique, mais elle n'est pas comme toutes les autres. Elle se trouve en haut d'une montagne (mais toujours dans la ville) et offre une vue à couper le souffle sur Vienne. Et avec le bon angle de prise de vue, elle ressemblera à une piscine sans fin sur vos photos !

Le compte d'Anastacia en 8 clichés coups de cœur

"Je suis allée courir et j'ai petit-déjeuné dans le parc, je me sens pleine d'énergie !" Crédits : Instagram/funastacia | Date : 17/07/2017 8 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "Je suis allée courir et j'ai petit-déjeuné dans le parc, je me sens pleine d'énergie !" Crédits : Instagram/funastacia | Date : Anastacia édite sa dernière vidéo Crédits : Instagram/funastacia | Date : "Il fait enfin beau dehors !" Crédits : Instagram/funastacia | Date : "Et voici le résultat final" Crédits : Instagram/funastacia | Date : "Travailler dans un tel endroit doit être un avantage" Crédits : Instagram/funastacia | Date : "Retour à Vienne, retour au boulot" Crédits : Instagram/funastacia | Date : "J'ai besoin de comprendre quelque chose" Crédits : Instagram/funastacia | Date : "Mon nouveau spot préféré à Vienne !" Crédits : Instagram/funastacia | Date : 1 / 1 < > +