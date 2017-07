publié le 25/07/2017 à 07:26

Voyage, mode, food, voici en quelques mots la ligne éditoriale de Clémence sur son compte Instagram. La jeune femme de 24 ans partage avec ses 8.000 abonnés son quotidien dans sa jolie ville de Normandie. Avec elle, vous aurez de quoi vous motiver pour cuisiner de bonnes choses belles et saines du petit déjeuner au dîner et vous ne passerez plus à côté des bons plans mode chez vos enseignes préférées.



Clémence profite aussi de son compte Instagram pour nous faire voyager dans les plus photogéniques espaces du Nord de la France. Le port de Honfleur, les plages à quelques kilomètres de Caen ou le petit village de Pont-l'Évêque... La Normandie n'aura plus aucun secret pour vous et deviendra, peut-être, the place to be ?

Si d'aventure vous souhaitez aller visiter cette région de la France cet été, laissez-vous guider par Clémence qui adore sa ville et qui, pour l'occasion, a sorti de son carnet ses meilleures adresses.

Une publication partagée par Clémence ¿¿ (@clemencecft) le 14 Mai 2017 à 8h19 PDT

La meilleure terrasse ? Une rue que j'adore à Caen, c'est la rue du Vaugueux, pleine de charme et avec des petits restaurants sympas pour manger en terrasse !



Le meilleur burger ? Keys & co, un petit restau sur les quais, qui propose des burgers ultra gourmands déclinés en version veggie, je suis fan !



Le quartier qui bouge ? Le quartier du port en plein été est toujours très sympa et animé



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Mad Vintage, une nouvelle boutique de fripes qui vient d'ouvrir en centre-ville, je suis absolument fan du concept et on peut y dénicher de très belles pièces !



Pour une bonne dose de culture ? Memoranda, une petite librairie où l'on trouve des livres en tout genre, anciens ou récents, et on peut même y passer un moment autour d'un thé et d'une petite gourmandise, j'adore !



Le meilleur spot pour chiller ? Le jardin des plantes, c'est un endroit que j'adore à Caen ! Plein de charme !



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? La rue Écuyère est remplie de bars hyper cools pour boire un verre en début de soirée, on peut même y manger quelques tapas !



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Ne pas hésiter à sortir un peu du centre pour découvrir les alentours, il y a de magnifiques plages sur la côte de Nacre !



Ce que tu préfères dans ta ville ? Les incontournables soirées étudiantes du jeudi soir ? Non, plus sérieusement, l'université, le campus à l'américaine, l'architecture, l'ambiance... J'adore !



Où on peut te croiser le plus souvent ? Dans les magasins haha ! Et plus sérieusement, au jardin des plantes ou Colline aux Oiseaux, j'adore ces deux endroits !

Le compte de Clémence en 8 clichés coups de cœur

"Ce soir, on fait les valises & demain on prend la route pour Amsterdam ! Vive les longs week-ends !" Crédits : Instagram/clemencecft | Date : 17/07/2017 8 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "Ce soir, on fait les valises & demain on prend la route pour Amsterdam ! Vive les longs week-ends !" Crédits : Instagram/clemencecft | Date : "Petite capture prise ce week-end sur la plage de Luc-sur-mer pour vous souhaiter une belle journée !" Crédits : Instagram/clemencecft | Date : "Programme de la journée : petit-déjeuner sur la terrasse, séance de sport & après-midi à la plage !" Crédits : Instagram/clemencecft | Date : "Monday Morning" Crédits : Instagram/clemencecft | Date : "Les couleurs qui flashent, les pompons, les petites robes d'été.. manque plus que le soleil qui se cache depuis hier" Crédits : Instagram/clemencecft | Date : "La journée absolument parfaite avec les copines entre restaurant au bord du vieux port, balade dans les jolies rues de la ville et petit salon de thé..." Crédits : Instagram/clemencecft | Date : "Greens plants all around !" Crédits : Instagram/clemencecft | Date : "Le boulot, le sport, les courses.. me voilà épuisée ! Mais ce fut une bonne journée productive ! Maintenant place à la détente pour le reste de la journée" Crédits : Instagram/clemencecft | Date : 1 / 1 < > +