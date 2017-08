publié le 03/08/2017 à 07:25

Ambiance poudreuse, rose pastel et rouge passion sur le compte Instagram de Elaine. Cette jeune femme de 26 ans étudie les Arts pour son master, vit à Berlin et partage avec ses abonnés son quotidien au cœur de la capitale allemande.



Tenues estivales, derniers produits de beauté, photographies d'architectures aux formes et couleurs originales, détails de son appartement aussi esthétique que ceux que l'on regarde sur Pinterest... Elaine nous embarque avec son compte Instagram dans son univers doux comme un cocon.

Jeune femme positive et passionnée, Elaine parsème également son compte de petits messages que l'on reçoit comme des shoots de motivation. À l'affût des plus beaux lieux de sa capitale, Elaine a accepté de livrer à Girls ses meilleurs adresses berlinoises. Au programme : les endroits où la mode se la joue indépendante et quelques noms de restaurants pour les amies des animaux.

La meilleure terrasse ? Je ne suis pas une experte car je ne suis pas très friande de ce genre de lieux mais si vous souhaitez faire l'expérience d'une bonne vue, vous pouvez peut-être vous rendre à la "television tower" ou sur la terrasse du dernier étage du Bikini Berlin pour un aperçu du célèbre zoo de la ville et de ses singes



Le meilleur endroit pour manger ? Moi et mon copain, on est des clients réguliers de SOY Berlin, un restaurant vegan qui sert de délicieux plats vietnamiens, en particulier leurs soupes qui sont incroyables. On adore également 7 days, où l'on peut déguster des kebabs savoureux (ils ont font des végétariens). Pour un burger, je recommande le Super Shop Eat Meet, que j'ai découvert récemment mais OMG, leur burger camembert-cranberry était DÉLICIEUX



Le quartier qui bouge ? L'un des meilleurs endroits pour la vie nocturne à Berlin, c'est probablement Eberswalder Straße (dans le quartier Prenzlauer Berg) et Wranglerstraße (quartier Friedrichshain-Kreuzberg)



La boutique pour chiner de jolies fringues ? J'aime beaucoup faire du shopping à Friedrichstraße, Weinmeisterstraße ou Kurfürstendamm. Vous y trouverez des boutiques sympas (et indépendantes). Je ne suis pas très fan des centres commerciaux



Pour une bonne dose de culture ? L'Île aux Musées et le Mur de Berlin, évidemment.



Le meilleur spot pour chiller ? Soit au Thai Park avec de la nourriture thaïlandaise (à faire le week-end), soit au parc Tempelhofer Feld, au zoo de Berlin ou n'importe où au bord de la rivière Spree



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Par où commencer ? Il y en a tellement. Je ne vis pas dans un quartier "populaire" de Berlin donc ce genre de verre se prend le plus souvent à la maison. Mais dans la plupart des quartiers, il y a toujours un bar sympa dans le coin



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? C'est quelque chose que je dirai à n'importe qui qui s’apprête à visiter une capitale. Faites attention, ne soyez pas naïf et essayer d'apprécier le melting pot des différentes cultures.



Ce que tu préfères dans ta ville ? Simplement à quel point elle est vivante et dynamique. J'adore que Berlin ne dorme jamais - il y a toujours quelque chose qui s'y passe. Les gens sont très ouverts (parfois un peu trop direct, cependant)



Où on peut te croiser le plus souvent ? Probablement en train de faire du shopping à Friedrichstraße !

Le compte de Elaine en 8 clichés coups de cœur

