Grace Vanderwaal, la relève des pop stars est en marche

publié le 13/01/2017 à 14:00

"Elle a dit qu'elle pouvait le faire donc elle l'a fait". C'est le mantra de Grace Vanderwaal. Une phrase qui colle à la peau de cette gamine de 13 ans à peine (elle les fêtera le 15 janvier prochain). Grande gagnante de la 11ème saison de America's Got Talent outre-Atlantique, la chanteuse, auteure et joueuse de ukulélé a signé dans la foulée un contrat avec le prestigieux label de musique Columbia et a sorti un premier EP intitulé Perfectly Imperfect.



Là, vous devez bien vous demander ce que fait cette fillette dans les colonnes de Girls. À la rédaction, on pense qu'on peut aussi bien apprendre d'une Emma Watson/ambassadrice de l'ONU, que d'une Meryl Streep engagée, ou d'une enfant qui écrit des chansons dans sa chambre. Mais là où, à son âge, on était du genre à parler de notre chat décédé (bonjour l'ambiance) ou du beau mec au premier rang en cours de musique, Grace Vanderwaal aborde des sujets comme le harcèlement à l'école, l'hypocrisie de ses camarades de classe, ou dédie tout simplement une chanson à sa sœur.

> Grace VanderWaal - Perfectly Imperfect Durée : | Date : 12/01/2017

"La prochaine Taylor Swift"

La légende dit que Grace compose depuis l’âge de 3 ans. Déjà donc dix ans donc que la gagnante de America’s Got Talent exerce ses talents de chanteuse et joueuse de ukulélé, qu'elle a d'ailleurs appris en regardant des vidéos sur YouTube. Un pur produit du 21ème siècle, nous dit-on dans l'oreillette.

Déjà qualifiée de "prochaine Taylor Swift" par le redoutable Simon Cowell (membre du jury de la version américaine de La France a un incroyable talent), Grace est surtout une artiste unique, comme l'a souligné Stevie Nicks, légende vivante connue comme étant l'une des voix du groupe de rock britannique Fleetwood Mac : "Elle a un son unique, un mélange de raw et de folk", analyse-t-elle.



"Je ne suis pas les règles du jeu", annonce Grace Vanderwaal dans un de ses morceaux. Une phrase qui résonne avec l'admiration que la jeune fille porte à Katy Perry. "Elle reste toujours la même", explique Grace dans un entretien accordé à Rolling Stone.



"Dans son film, elle dit qu'elle a déjà refusé des producteurs simplement pour être elle-même. Cela aurait pu mettre tout sa carrière en péril mais elle l'a quand même fait. Je pense que c'est une bonne chose à retenir". Grace Vanderwaal, la voix de la sagesse ?

La pop nostalgique de Grace Vanderwaal

En 3 mots : postif, pop, folk

Le meilleur espace/temps pour l’écouter : dans la cour d'un collège des années 90 avec un walkman accroché au jean.

On Repeat : Gossip Girl

> Grace VanderWaal - Gossip Girl (Lyric) Durée : | Date : 12/01/2017

Les paroles qu’on voudrait se faire tatouer sur le bras : "I don't play by the rules of the game"

Big sister : Taylor Swift