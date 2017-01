14 chansons qui auront 10 ans en 2017 (le coup de vieux !)

PLAYLIST - Tous ces tubes qui nous ont fait danser auront dix ans cette année. Voici une petite sélection de quatorze classiques qui souffleront leurs 10 bougies.

par Lucie Valais publié le 07/01/2017 à 14:00

Si vous avez peur du coup de vieux, fuyez. Nous sommes désormais en 2017, ce qui nous rappelle que - outre le fait que le temps passe vite -, un certain nombre des tubes qui nous ont fait danser pendant notre adolescence - ou plus tendre enfance pour les plus jeunes - ont désormais dix ans. Jusque là, c'est assez logique. Nous vous avons concocté une petite liste - non exhaustive mais 100% féminine - des titres sortis en 2007, qui vous rappelleront forcément quelques souvenirs.



De Beyonce à Yael Naim, en passant par Avril Lavigne, Alicia Keys, Koxie ou Britney Spears, si beaucoup de ces artistes continuent de tourner en boucle sur les radios en 2017, elles faisaient déjà, pour la plupart, l'actualité de l'année 2007. Et même si parfois on préférerait avoir oublié ces musiques, impossible de ne pas aimer - même un peu - les entendre à nouveau.



Simples flash-back de votre adolescence ? Ne mentez pas, on sait très bien que la plupart de ces tubes hantent encore vos fins de soirées ! Ressortez vos chemisiers à carreaux et vos keffieh, montez le son et rendez-vous en 2007 !