publié le 10/02/2017 à 14:39

C'est l'un des cool kids du Club Kids de la fin des années 80 et début 90. Dans ce groupe de jeunes new-yorkais excentriques, le designer et chanteur Richie Rich côtoyait le mannequin Amanda Lepore, DJ Keoki ou encore la drag queen RuPaul.



Cette excentricité, cette inspiration 90's et ce flou entre les genres, on les retrouve dans la première collection de prêt-à-porter automne-hiver 2017 de la nouvelle marque du designer : RICH by Richie Rich, présentée à New York, jeudi 9 février 2017.

"Inspirée par les événements actuels, et le climat social affecté par le nouveau régime politique américain, la "Propoganda" collection reflète une protestation pacifique de l'injustice sociale à travers la mode, l'art et la pop culture", peut-on lire dans un communiqué.



En un unique défilé où hommes et femmes se succèdent indifféremment, Richie Rich et son associée Tracie May-Wagner abordent des thèmes aussi variés que ceux des droits des femmes et de la communauté LGBTQ. Il se positionne également contre le harcèlement et milite pour le climat et l'immigration. "Tout en rendant hommage aux millions d'Américains investissant les rues et usant de leur droit de protester pacifiquement", conclut le communiqué.