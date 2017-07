publié le 10/07/2017 à 09:55

Comment démontrer aux grands groupes que l'intrapreneuriat est bon pour la santé des salariés comme des entreprises ? Soraya Ferahtia a imaginé une solution avec sa start-up Inside Makers. Le principe : "Diffuser cette culture de l'intrapreneuriat dans les grands groupes, notamment via le digital."



Lauréate du Prix Gabriel Live for Good, une association qui révèle le potentiel des jeunes par l'entrepreneuriat social et l'innovation numérique", Soraya Ferahtia était présente au salon Viva Technology en juin dernier pour pitcher Inside Makers devant les visiteurs et les grands groupes, justement très présents. À l'image de LVMH et L'Oréal, qui abritaient sur leurs stands les innovations de demain dans le monde du luxe, de la mode et de la beauté. Entretien avec une femme prête à changer les usages des grandes entreprises.

Girls : Les femmes sont peu nombreuses dans les sciences et la Tech, comment faire pour les attirer dans ces secteurs pourtant très porteurs ?Soraya Ferahtia : La seule limite pour les femmes c'est elles-même. Il faut se lancer !



C'est plus difficile d'être une femme dans la Tech ?Oui, car on vous prend difficilement au sérieux au début. Notre rôle : convaincre de notre légitimité, de notre expertise. C'est en apparaissant comme experte que l'on fait oublier notre genre !





La technologie du futur dont on ne pourra se passer dès demain, selon toi ?

Les "smart contrats", un contrat sécurisé par la blockchain (une technologie qui permet de stocker de façon sécurisée des données en ligne et pour un coût peu important, ndlr.). Cette dernière permet à deux parties de faire des transactions sécurisées sans intermédiaires. Ciao les banquiers !



Un modèle féminin qui a entrepris et réussi dans la Tech ?

Sheryl Sandberg, numéro 2 de Facebook. J'admire son histoire personnelle. Une mère de famille, qui après le décès de son mari décide de continuer à vivre ses passions à travers son travail et qui est leader du réseau social le plus puissant du monde, cela force le respect. Elle semble n'avoir renoncé à rien : ni à sa vie de famille, ni à sa carrière. C'est mon idéal de vie.



Est-ce qu'il y a d'autres femmes, qui ne sont pas issues de la Tech et qui t'inspirent aujourd'hui ?Les intrapreneuses rencontrées lors de mon Intrapreneurship Tour, le premier tour du monde de l'intrapreneuriat. Elles seront toutes dans un documentaire court que j'ai créé sur le sujet et qui sera diffusé sur les réseau sociaux à la rentrée. J'admire aussi Michelle Obama pour son rôle de Première dame exceptionnelle.







Une application qui t'accompagne au quotidien ?

Citymapper. J'adore marcher mais je n'ai aucun sens de l'orientation. City mapper est la map la plus claire à lire et facile à utiliser qui existe. Elle me sert au quotidien à Paris et a été mon indispensable lors de mon Tour du monde de l'intrapreneuriat. De Sao Paolo à New York, j'ai pu voyager seule en toute indépendance et sécurité grâce à cette appli. Un vrai bonheur !