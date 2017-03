Nike lance enfin sa collection sportive pour les "grandes tailles"

publié le 03/03/2017 à 11:34

Le sport n'est (fort heureusement) pas réservé qu'aux tailles 36 et aux athlètes aux corps irréels. La marque Nike l'a bien compris et, après avoir mis en scène ses mannequins ronds l'été dernier, vient enfin de lancer sa nouvelle collection pour enrichir sa gamme de vêtements dédiés au sport : à savoir une sélection de t-shirts, pantalons, polos et autres brassières qui flatteront les courbes des femmes dites "grandes tailles". Une première pour la marque de sportswear.



La vingtaine de nouvelles pièces siglées "Nike" sont disponibles dans les tailles XL à 3XL et offrent un look à la fois confortable et design. Les prix varient de 35 euros pour un t-shirt à 100 euros pour un sweat à capuche.

Comme le précise Helen Bouchez, vice-présidente de la marque citée par Glamour, les vêtements "grandes tailles" ont été pensées pour les femmes aux courbes plus généreuses. Il ne s'agit pas seulement de créer des pièces plus grandes : "Cela ne marche pas comme ça, la répartition du poids n'est pas la même pour tout le monde et cela requiert donc un travail technique sur les textiles utilisés ainsi que les coupes." Vous n'avez plus qu'à enfiler vos fringues et vous (re)mettre au sport !

Une publication partagée par NikeWomen (@nikewomen) le 11 Déc. 2016 à 11h35 PST