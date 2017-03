publié le 01/03/2017 à 07:05

Trois femmes, trois âges, trois caractères. Dans 20th Century Women, le spectateur est plongé dans le quotidien de Jamie, un adolescent de 15 ans. Il est entouré de Dorothea, sa mère, 55 ans, Julie, sa voisine, 17 ans et Abbie, une jeune femme qui loue la chambre du haut, la vingtaine. Jamie découvre alors, sous l'impulsion de sa mère, le monde des femmes grâce à ces regards différents sur la féminité, posé selon plusieurs époque de leurs vies.



La plus jeune lui parle de sa sexualité libertine. Une jeune fille insoumise, libérée, qui couche souvent avec des garçons qui ne lui plaisent pas vraiment et avoue le regretter "la moitié du temps". Elle confie d'ailleurs n'avoir jamais eu d'orgasme, comme ses copines.

La deuxième lui apprend le féminisme en lui offrant l'un des livres les plus fondateurs du mouvement, The Politics of Orgasm de Susan Lydon. Enfin, grâce à sa mère, Jamie découvre comment entretenir des relations amoureuses quand on est une femme de plus de 50 ans.



Le nouveau film de Mike Mills (Âge difficile obscur, Beginners) sort ce mercredi 1er mars sur nos écrans français. Il est soutenu par trois formidables actrices, Annette Bening, Greta Gerwig, et Elle Fanning. L'occasion de passer le long-métrage sous le crible de Girls et du Bechdel Test (1).

Reçu ou recalé ?

Noces met en scène (au moins) deux femmes identifiables : Plus que ça même, puisque trois des personnages principaux sont justement des femmes et qu'elles sont déterminantes dans le déroulement de l'histoire.



Elles parlent ensemble : Vivant dans la même maison, ou du moins le même quartier, les personnages passent leurs vies ensemble et échangent donc régulièrement. En particulier Dorothéa, la mère, avec les deux autres, chacune leur tour.



Leurs sujets de conversation ne concernent pas un homme : Si le sujet peut être abordé entre elles, d'autres le sont aussi. Comme, par exemple, le féminisme, l'infertilité, la maternité ou plus trivial, la musique punk.



Total : 3/3.

Verdict

À travers trois regards différents, le spectateur est emmené dans l'intimité de ces femmes qui rappellent que les combats pour l'émancipation de la femme, de sa liberté d'être elle-même, de prendre la pilule, de coucher avec qui elle veut, à l'âge qu'elle veut, aussi bien à 17 ans qu'à 55 ans, ne tient pas seulement en changeant le regard des hommes, mais aussi celui des principales concernées sur leur propre condition.



Note finale : reçu avec mention "plaidoyer pour le féminisme"

(1) Pour rappel : le Bechdel test est un outil permettant de démontrer, en seulement trois questions, à quel point certaines œuvres culturelles s'intéressent uniquement aux personnages masculins et manquent cruellement de leurs homologues féminins. Le Bechdel Test se décline sur trois niveaux de questions. Une œuvre est reçue si, pour chacune de ces questions, la réponse est "oui".