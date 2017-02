À 5 ans, Eva parle féminisme et égalité des sexes dans une vidéo vue plus de 7 millions de fois

publié le 20/02/2017 à 10:42

Le féminisme n'attend pas le nombre des années. C'est la leçon que nous livre la petite Eva, âgée de 5 ans seulement. Agacée d'entendre ses amis et camarades de classe, masculins, répéter ce que les filles peuvent ou ne peuvent pas faire, la fillette a profité de l'émission de Channel 4 The Secret Lives of Five Year Olds (La vie secrète des enfants de 5 ans), pour prouver qu'ils ont tort. Une vidéo vue plus de 7 millions de fois sur Facebook.



Avec des mots simples, Eva livre un message fort et éloquent, estimant par exemple que le plus important pour les femmes est de pouvoir voter et travailler. Elle explique d'ailleurs que certaines femmes sont mortes pour avoir défendu le droit de vote et qu'il est important que toutes celles en âge de le faire utilisent ce droit "pour que ça ne se reproduise plus".

Lorsqu'un de ses camarades, Jude, estime que les filles ne peuvent pas être des scientifiques parce qu'elles font "des potions idiotes", Eva piquée au vif répond : "J'ai extrait l'ADN d'une banane un jour". Elle apprend d'ailleurs avec autorités les bases du karaté à Jude, qui semble plus qu'heureux de cette leçon. "Elle était très robuste et très forte. Comme Hulk", confie-t-il à la caméra. Finalement, Eva livre son message d’égalité avec une simplicité des plus touchantes : "Les garçons ne sont pas meilleurs que les filles, ils sont exactement les mêmes".