publié le 09/03/2018 à 16:34

Une application pour réduire significativement les violences faites aux femmes. C'est la solution proposée et soutenue par Make.org, plateforme de mobilisation citoyenne qui a lancé en novembre dernier une grande consultation sur ce sujet de grand ampleur.



Quatre mois plus tard, Make.org a dévoilé 8 actions concrètes parmi lesquelles l'extension du 3919, le numéro d'écoute destiné aux femmes victimes de violences, un "Booking d'urgence" de nuitées d'hôtels et ce projet d'application mobile dont l'objectif est simple : offrir un service de mise en relation entre citoyens et citoyennes pour venir en aide, dans la rue ou les transports en commun par exemple, à une femme victime de harcèlement sexuel ou d'une agression autour de soi.

Axel Dauchez, le fondateur de Make.org est venu nous parler de cette action, que RTL Girls a décidé de soutenir et de suivre tout au long de son développement. Les premiers téléchargements devraient être disponibles dès mars 2019.