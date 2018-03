Une tribune pour "mobiliser la société civile" contre les violences faites aux femmes

publié le 07/03/2018 à 11:50

Dans un tribune publiée par Libération à la veille de la journée internationale des droits des femmes, les signataires en appellent à la société civile et voient dans les suites du scandale Weinstein "une indéniable source d'espoir et d'énergie".



Prenant appui sur la consultation de Make.org auprès de "400.000 citoyens et citoyennes" baptisée #StopVFF (dont RTL Girls est partenaire), les associations telles que Chiennes de garde, Osez le féminisme ou Cimade s'engagent à prendre des initiatives, "parfois avec l'aide des pouvoirs publics et parfois sans eux, grâce à l'extraordinaire capacité de mobilisation de la société civile", à l'image du mouvement #MaintenantOnAgit, lancé ce mois-ci par la Fondation des Femmes .

"Le combat se mène aujourd'hui tous azimuts. Pour autant, le problème ne se résoudra pas seulement sur les plateaux de télévision ou dans les journaux. Il ne se résoudra pas seulement non plus par la seule action des pouvoirs publics", peut-on lire dans cette tribune dans laquelle les associations affirment avoir "besoin de soutiens et moyens financiers supplémentaires pour renforcer les actions déjà menées par les associations présentes aux côtés des femmes sur le terrain".

8 actions pour réduire les violences faites aux femmes

Parmi les 8 actions proposées par Make.org figurent un renforcement du 3919, pour que ce numéro d'urgence "puisse répondre à plus d'appels", la mise à disposition de 50 000 nuités pour les femmes victimes de violences conjugales ou une application d'entraide sociale "Je suis citoyen.ne", que RTL Girls a choisi de suivre et de soutenir pendant les trois prochaines années.