publié le 08/06/2018 à 10:41

Vous ne savez pas comment réagir face à des menaces de mort ou de viol, insultes sexistes ou racistes, messages humiliants ou haineux sur les réseaux sociaux ?



Pour lutter contre ces violences en ligne, le centre Hubertine Auclert, un organisme francilien qui promeut l'égalité entre les femmes et les hommes, a lancé le 4 juin dernier une série de vidéos pour savoir quelles actions mettre en place face à ces messages. De nombreuses femmes sont en effet victimes de harcèlement en ligne, un phénomène qui peut avoir de graves conséquences.

Parmi la trentaine de tutos publiés sur Youtube, une vidéo explique la marche à suivre pour masquer les insultes sexistes et les messages violents sur Twitter. Dans les réglages, il faut sélectionner la rubrique "Notifications", puis "Masqué". Ici, vous pouvez choisir de mettre un filtre pour ne plus voir certains comptes d'utilisateurs haineux, ou bien certains mots. Par exemple, on peut indiquer que l'on ne souhaite pas voir les mots "salope" ou "chienne". Les mots masqués n'apparaîtront plus sur votre fil d'actualité.

Sur le compte Youtube du centre Hubertine Auclert, on peut également apprendre à signaler une publication sexiste sur Instagram ou bien bloquer un compte Snapchat qui vous harcèle.

> Tuto : Masquer des insultes sexistes ou sexuelles sur Twitter