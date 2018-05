publié le 26/05/2018 à 15:15

"Agissons pour une mode respectueuse de l'Homme et de l'Environnement", c'est le crédo de Clothparency, une entreprise qui va vous aider à comprendre ce qui se cache derrière un t-shirt à deux euros ou un jean à dix. Comment ? En vous proposant tout simplement d'installer son plugin (un module d'extension) sur votre navigateur de recherches préféré.



Ensuite, lorsque vous avez repéré un vêtement dans une boutique en ligne, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le plugin et Clothparency se charge de vous dire l'impact humain et environnemental associé à la pièce que vous avez sélectionnée.

À la manière de l'application Yuka qui oeuvre de son côté dans le secteur de l'alimentation, Clothparency vous propose des alternatives plus écologiques en cas d'un choix de vêtement peu favorable pour l'environnement. L'entreprise privilégie en effet des marques produisant avec le moins d'impacts négatifs possibles et valorise celles qui éco-conçoivent leurs produits.

Marguerite Dorangeon, cofondatrice de cette plateforme numérique a répondu à nos questions samedi 26 mai sur le stand de RTL Futur à VivaTech.