Avec Éléa & Cybèle, Edwige Tuarze s'est lancée dans la mode éthique

publié le 16/03/2017 à 07:05

Edwige Tuarze a choisi un créneau de niche, celui de la mode éthique. Un secteur dans lequel la France peine à s'installer mais qui ne décourage pas la jeune entrepreneure. Passionnée, Edwige souhaite créer un véritable réseau de jeunes femmes qui passe, bien entendu, par le numérique, "un vrai tremplin", souligne la créatrice.



Girls l'a rencontrée à l'occasion de la journée de la femme digitale, le 9 mars dernier. Edwige Tuarze y présentait, accompagnée de deux modèles, ses premiers prototypes. Une robe, une jupe, un haut en dentelle, des matières qu'on a envie de toucher tant elles paraissent douces et naturelles... et qui se révèlent être en fait des chutes de tissu, recyclées par la jeune femme. Portrait express d'une femme pour qui la mode se veut éthique et connectée.



"J'ai toujours rêvé de créer ma marque de mode mais je n'ai pas fait le parcours pour", confie Edwige Tuarze, à Girls. Cependant, la jeune femme de 26 ans - passée par une prépa et l'école de commerce EM Lyon - est une enfant des années 90. Elle a assisté à l'explosion d'Internet : l'accès sans limite à un savoir et à un réseau.



"Je suis aidée par des Australiennes, des Américaines et des Canadiennes', explique Edwige avant d'ajouter que ce coup de main est précieux, tant le domaine de la mode éthique n'est qu'au "stade embryonnaire en France".

Le déclic pour se lancer

En école de commerce, Edwige laisse libre court à son imagination de créatrice au travers de l'association "Dress Code". Là-bas, elle étudie le marketing, parce "quitte à ne pas créer ma collection, autant travailler pour une marque de mode", explique-t-elle à Girls. Une fois diplômée, Edwige part pour l'Asie et travaille pour LVMH, notamment. En parallèle, la jeune femme s’occupe de ses créations, toujours avec passion.



"Mais avec les événements de 2015, je me suis dit qu'il fallait rentrer en France", raconte-t-elle, faisant référence aux attentats qui ont touché la France en janvier et novembre de cette année-là. Edwige revient déterminée : elle va enfin lancer sa collection de mode éthique et participer à cette vague de jeunes entrepreneurs, motivés à relancer l'économie française.

S'habiller green tout en ayant du style

Mais comment faire de la mode éthique ? Edwige est partie d'un constat : "Plus de 700.000 tonnes de tissu sont jetées chaque année. Seulement un quart sont recyclés". L'idée est simple (mais il fallait y penser) : récupérer cette matière et lui donner une nouvelle vie pour que "les jeunes femmes puissent s'habiller green tout en ayant du style".



Avec la marque Éléa & Cybèle, la créatrice assure utiliser 60% de tissus végétaux ("du lin, de la sauge, des cuirs végétaux ou d'ananas", détaille Edwige à Girls), "sans renoncer à l'aspect écologique". L'objectif de cette toute jeune entreprise : tendre vers le maximum de fournisseurs exclusivement français. Ce qui n'est pas toujours facile lorsque l'on se lance sur ce marché.

Un conseil pour réussir dans le numérique ?

"Suivre son instinct dans la communication digitale, être complètement soi-même. Faire comme tout le monde, c'est être perdu dans la masse. La place des autres est déjà prise, il suffit de prendre la sienne".

La tenue idéale quand on veut être green et stylée ?

Pour cet été, Edwige Tuarze nous conseille de "porter des petites robes en coton blanc, recyclé et bio. Pour l'instant, elles n'existent que chez nous", glisse-t-elle malicieusement. Bonne nouvelle, la première collection capsule de Éléa & Cybèle sera bientôt disponible à la vente.