Astrid a lancé le blog, Sp4nk en avril 2011. Au début, elles étaient quatre à officier dans leurs domaines de prédilection respectifs (mode, art, musique, déco) avec pour ambition de "donner la fessée" à l'actualité et à la culture mainstream et "donner un coup de pouce" à la jeune création.



Finalement, la vie suivant son cours, Astrid a hérité, seule, du bébé et l'alimente de contenu lifestyle et Do It yourself, raconte-t-elle sur son blog.

Avec Astrid, vous pourrez donc piocher, sur son compte Instagram comme sur son blog, de l'inspiration pour des prochaines tenues décontractées et originales, apprendre à relooker votre frigo ou à confectionner une jolie bougie pour votre moitié, et vous évader dans les paysages paradisiaques de Biarritz.



Si d'aventures vous avez choisi de vous envoler pour le Pays Basque cet été, découvrez les bonnes adresses de la blogueuse et suivez ses conseils pour sortir des sentiers battus touristiques.

La meilleure terrasse ? C'est difficile à dire car nous sommes vraiment gâtés dans la région mais pour des vacances je dirai Les baigneuses pour leur rooftop de folie. L’idéal c’est de se placer sur le terrasse tout en haut et d’attendre le coucher du soleil, un régal pour les yeux.



Le meilleur burger ? Le CAB d'après mon amoureux (car moi je suis intolérante au gluten et lactose du coup pour manger des burgers c’est plutôt à la maison). Et pour ceux qui sont comme moi, la meilleure pâtisserie sans gluten et sans lactose : Hungry Belly. Pour mon anniversaire, elle m’a fait un gâteau en forme de licorne de folie.

Le quartier qui bouge ? Les Halles de Biarritz ! Pendant l’été si le monde ne vous fait pas peur, il y a le marché nocturne certains soirs.



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Le Helder Supply situé à la grande plage. Le shop est canon, il y a plein de pépites à trouver, quelques marques locales et ils font souvent de chouettes expos.



Pour une bonne dose de culture ? La Cité de la Mer ! J'habite juste à côté et rien que l'architecture vaut le détour. Oh et en ce moment il y a l’exposition Le Colorama qui vient d'ouvrir !



Le meilleur spot pour chiller ? Le Frozen Palm de ma copine Sirikit. Mi glacier - mi coffee shop c'est the place to be !



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Chez Heteroclito à Guethary. En plus leurs chipirons sont trop bons !



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Louer un joli beach cruiser électrique pour éviter les bouchons et faire un petit détour par le fournil de licorne pour goûter leur gâteau basque.



Ce que tu préfères dans ta ville ? Le fait que cela soit une petite ville située entre l'océan et la montagne qui est à la fois très dynamique, accessible et paisible ! C'est vraiment le paradis sur terre pour moi.



Où on peut te croiser le plus souvent ? À une petite plage secrète du côté de Bidart ou chez Miguel (le repère de mes copains) à Biarritz les soirs où je sors :)

Le compte d'Astrid en 8 clichés coups de cœur

