Lisa Gachet fait de la magie. Grâce au talent de ses dix doigts, cette entrepreneure a réussi à transformer son blog en véritable entreprise. Aujourd'hui et trois ans après ses premiers pas dans le monde de la blogosphère, Lisa est à la tête de Wear Lemonade, une marque de fringues à faire soi-même ou à acheter tout prêts sur Internet ou en pop-up store, à Paris.



Pour le prochain d'ailleurs, Wear Lemonade s'associe à Monoprix du 13 au 24 septembre 2017. Sortez vos agendas, prenez vos billets et, d'ici là, vous avez tout le temps de notez les bonnes adresses de Lisa Gachet et de découvrir son univers via son compte Instagram coloré et positif.

Clichés parisiens, portraits en éclats de rire, détails déco du Lemonade Studio, l'endroit où Lisa pense et développe sa marque, food porn de ses dernières recettes homemade, cette parisienne nous dévoile son quotidien de girlboss capable de tout. Un état d'esprit qui fait du bien et qui nous montre que tout est possible quand on s'en donne les moyens.

La meilleure terrasse ? Le Klay, une jungle cachée dans Paris.



Le meilleur burger ? Little Apple.. Leur burger à la truffe, gosh !



Le quartier qui bouge ? Mon quartier : le 10eme, chaque rue est si différente, proche de tout et en constante évolution. Rue du Château-d'Eau le big bang !



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Thanx God I'm a VIP ! rue de Lancry, boutique magique dans le 10ème !



Pour une bonne dose de culture ? Le triangle parfait Palais de Tokyo, Musée d'Art Moderne et le Palais Galliera.



Le meilleur spot pour chiller ? Le Parc des Buttes Chaumont, une couverture et des ami-e-s, un peu de rosé : simple mais efficace.



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Le Dirty Dick ! Parfait pour un cocktail en début de soirée.



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Voir l'expo Dalida et celle Dior au musée des Arts Décoratifs.



Ce que tu préfères dans ta ville ? Vivre dans une carte postale, sa diversité, son chaos parfois et sa richesse de cultures.



Où on peut te croiser le plus souvent ? Quelle question : au Lemonade Studio ! ou dans le café Peonies juste en face !

Le compte de Lisa en 8 clichés coups de cœur

