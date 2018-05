publié le 07/05/2018 à 17:05

Michelle Obama est un modèle pour de nombreuses femmes dans le monde depuis près de 10 ans. Ex-première dame des États-Unis, elle participait, ce samedi 5 mai 2018 à Los Angeles, à une conférence United State of Women, un événement organisé pour promouvoir l'égalité femmes-hommes et mettre en lumière des personnalités inspirantes.



Accueillie comme une rock-star, sous les applaudissements de plus de 5.000 personnes, en majorité des femmes, l'épouse de Barack Obama a tenu un discours sur l'empowerment et la place des femmes en politique.

Laissant entendre à nouveau qu'elle ne comptait pas se présenter à la présidence des États-Unis, elle a appelé les femmes à ne pas attendre une candidate miracle qui "nous sauverait". "Cela n'a pas d'importance qui se présente", martèle l'avocate et auteur de 54 ans, sur la scène du théâtre Shrine, appelant chaque femme à agir dans sa famille, à son travail, dans sa communauté pou faire avancer la cause des femmes.

"Je ne suis pas si différente d'Hillary Clinton"

Michelle Obama fait allusion à plusieurs reprises à la dernière campagne présidentielle et à l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche. "Je ne suis pas si différente d'Hillary Clinton, estime-t-elle, vantant les mérites de l'ex-candidate démocrate battue aux élections.

Michelle Obama à la conférence United State of Women, à Los Angeles, le 5 mai 2018. Crédit : CHRIS DELMAS / AFP

"Au vu de notre dernière élection, à quoi peuvent rêver les jeunes filles si nous en sommes encore là ? Si les femmes sont toujours méfiantes les unes envers les autres ? Si nous ne sommes pas à l'aise avec l'idée d'une femme présidente comparé à...", s'inquiète l'ex-première dame, faisant référence à l'actuel président américain.

Première First lady noire de l'histoire des États-Unis, issue de la classe moyenne afro-américaine, celle qui est devenue un symbole de la réussite et de la lutte pour l'égalité, fait passer un message d'espoir. Pour elle, l'important, ce n'est pas la personne qui se présentera aux élections, mais le fait qu'elle essaie de faire avancer la cause de l'égalité.





"C'est comme dire : 'Oh on a voté pour Barack Obama et il n'a pas mis fin au racisme'", ajoute-t-elle à propos de son mari, ex-président. Pendant cette conférence, Michelle Obama a également rendu hommage à la jeune génération de militants, notamment aux lycéens qui ont survécu à la tuerie de Parkland.