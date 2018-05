publié le 09/05/2018 à 06:33

Finis les clichés, en réalité, ce ne sont pas les femmes qui dépensent le plus, mais les hommes. C'est ce que révèle le premier baromètre Conso 360, RTL, avec Odoxa et la Fédération des garanties et assurances infinitaires (FG2A).



Pour cette première édition du baromètre, RTL a voulu savoir si les femmes et les hommes consommaient de la même façon. Les clichés vont bon train, mais selon les résultats, ce sont bien les hommes qui dépensent en moyenne 20% de plus que les femmes pour leurs achats du quotidien.

Dans le détail, les hommes dépensent en moyenne 540 euros par an pour l'habillement, c'est 2% de plus que les femmes, mais aussi 7% de plus pour les cosmétiques, la santé et le bien-être... Les hommes dépensent aussi 12% de plus que les dames pour le mobilier et la décoration, 14% de plus pour les produits culturels, 20% de plus pour l'électroménager, et 44% de plus pour les produits high tech et aussi pour les voyages.

Les femmes sont décisionnaires pour les achats du foyer

Quant à savoir qui est le chef à la maison pour les achats, c'est une deuxième idée reçue qui vole en éclats, car les femmes sont davantage décisionnaires. Sauf pour l'automobile et les produits high tech, qui restent quand même le dada des hommes.

Enfin, autre idée reçue : les femmes ne sont pas plus sensibles à l'environnement que les hommes. L'aspect humain, éthique, et bon pour la planète sont désormais des critères d'achats importants pour près d'un Français sur cinq.