publié le 10/05/2018 à 07:26

Le gouvernement a officialisé mercredi 9 mai, dans la soirée, un "plan d'actions" pour atteindre l'"égalité professionnelle réelle" entre les hommes et les femmes. Parmi les mesures à venir : le calcul entreprise par entreprise des écarts de salaires entre les femmes et les hommes, l'obligation pour l'entreprise de prévoir une enveloppe de rattrapage en cas de différences de salaire et l'obligation d'être transparente pour une entreprise en publiant les écarts de salaire sur son site internet.



Discuté ces dernières semaines avec les partenaires sociaux, ce plan de 15 mesures doit permettre de "lutter contre les violences sexistes et sexuelles" au travail et de "faire progresser l'égalité professionnelle", ont expliqué lors d'un point presse la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et la secrétaire d'État à l'Égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa.

Le problème des inspections en entreprise

Les inspections seront renforcées, leur nombre passera de 1.730 à 7.000 contrôles par an. Mais cela sera-t-il vraiment efficace? Le problème de ces inspections, aujourd'hui, est qu'elles ne font pas le travail jusqu'au bout. Une entreprise peut signer un accord, conforme, et ne jamais atteindre les objectifs d’égalité salariale, l’inspecteur ne le vérifiera pas.

"Aujourd’hui l’inspection du travail ne peut pas vérifier que l’accord est bien mis en œuvre, pas d’obligation de résultat", confie Sophie Binet qui a mené les concertations sur l’égalité professionnelle pour la CGT. À l’avenir, au-delà des déclarations de bonnes intentions, les inspecteurs devront vérifier que les écarts de salaire sont réellement réduits. Les syndicats se demandent cependant comment il pourra y avoir plus d’inspection sans inspecteur supplémentaire.