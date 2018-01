et AFP

publié le 24/01/2018 à 12:19

Bonne nouvelle au Capitole ! La sénatrice américaine Tammy Duckworth a rendu publique mardi 23 janvier sa grossesse avancée, faisant de la représentante de l'Illinois la première élue du Sénat des États-Unis à devoir accoucher pendant son mandat.



C'est d'abord au Chicago Sun-Times que la sénatrice a annoncé être enceinte de six mois. Elle devrait donc donner vie à son second enfant six semaines avant son cinquantième anniversaire.

"Bryan et moi sommes ravis que notre famille s'agrandisse un peu, et Abigail (la première fille du couple âgée de 3 ans, ndlr) est folle de joie à l'idée d'accueillir sa petite sœur ce printemps", a déclaré dans un communiqué celle qui est l'une des vingt-deux femmes siégeant au Sénat américain.

Tammy Duckworth, élue à la Chambre basse en 2012 puis au Sénat en 2016, ne sera en revanche pas la première parlementaire américaine à accoucher durant son mandat. Dix membres de la Chambre des représentants ont eu des enfants pendant qu'elles étaient en fonction, précise NBC.



"Bien que jongler entre les exigences de la maternité et le fait d'être à la Chambre et maintenant au Sénat soit difficile, cela m'a rendu plus dévouée encore envers ce travail", a-t-elle déclaré au Chicago Sun-Times.