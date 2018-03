publié le 31/01/2017 à 07:24

"Zéro superflu, zéro abonnement, zéro déchet : 100% utile", c'est la devise de Tiphaine Guillermou et Adrienne Nagy, co-fondatrices de la marque Zorro Déchet, la première box de produits cosmétiques zéro déchet et entièrement made in France. Cette dernière comprend un kit de produits naturels et durables d'une valeur de 67 euros. Sa promesse : faciliter la transition vers le zéro déchet.



Aider les autres à se lancer dans ce mode de vie est important pour Tiphaine, qui a créé un blog sur le même sujet en 2013. Cette lyonnaise fait aussi du coaching pour aider des particuliers ou des groupes à se lancer dans l'aventure. Un service que propose également la box des deux jeunes femmes et qui permet de prendre conscience que, si on fait des choix, on a plus rien à jeter.

Pour financer leurs boxes, Tiphaine et Adrienn, ont lancé leur cagnotte en ligne. Leur premier kit est déjà sold out. Rencontre avec ces deux super héroïnes qui veulent nous aider à responsabiliser notre consommation en nous livrant leur "astuces de grand-mère à la sauce du net".

Le kit numéro 1 "Zorro Déchet pour se lancer" de la marque Zorro Déchet Crédit : Zorro Déchet

Girls : Comment vous êtes-vous rencontrées ?

Adrienn : Nous nous sommes rencontrées à Lyon en 2013. C'est Tiphaine qui m'a contactée sur un site dédié aux designers. Elle m'a expliqué qu'elle avait vu que j'étais à Lyon et qu'elle aimerait bien rencontrer des gens dans son domaine.



Comment vous est venue l'envie de travailler ensemble ?

Tiphaine : C'est venu un peu naturellement. J'avais ce projet en tête et Adrienn était une super graphiste donc je lui ai demandé si elle ne voulait pas m'accompagner.

Adrienn : Je n'ai pas accepté juste parce qu'elle est mon amie, mais parce que le projet me passionne et je suis vraiment contente d'y participer.

Le but est de pouvoir aider le plus de personnes possibles Partager la citation





Comment faire de la consommation responsable au niveau des cosmétiques ?

Tiphaine : Pour faire de la consommation responsable, on peut se tourner vers des marques bio et des huiles végétales essentielles que l'on peut trouver dans des herboristeries. On peut également promouvoir les commerçants de proximité. Le but est de réduire les achats en réduisant tout d'un coup, en se contentant de l'essentiel et en privilégiant des produits naturels.



Vous venez de lancer une cagnotte en ligne, vous voyez ça comme une nouvelle étape pour Zorro Déchet ?

Tiphaine : En lançant la cagnotte, l'idée était de voir l'ampleur que le projet allait prendre. En cas de demandes importantes, nous aurons besoin d'un local et de main d'oeuvre. Zorro Déchet deviendrait alors une entreprise et plus quelque chose que je fais dans mon salon. Le but de la cagnotte est aussi de pouvoir aider le plus de personnes possibles.

Comment convaincre que c'est possible ?

Tiphaine : Il faut changer ses habitudes. Au début c'est contraignant, il faut en moyenne 20 jours pour s'y habituer mais le meilleur moyen de s'y mettre est de se persuader que c'est bon de changer. C'est facile, on gagne énormément de temps vu qu'on va moins faire les courses et on fait des économies, même si on investit au début. Par exemple la boxe est un investissement mais pendant quatre ans on n'aura plus besoin d'acheter de cotons ni de démaquillant. Et surtout on vit mieux, on est plus heureux et on a la tête plus légère.



Comment vous imaginez votre clientèle ?

Tiphaine : Je pense qu'il y a deux types de clients. Pour l'instant plutôt des gens qui sont curieux ou qui veulent se lancer et qui n'ont pas le temps ou l'envie d'écumer Internet et de trouver les bonnes marques parce que je l'ai fait pour eux. Après, nous ferons des boxes à thème pour compléter la panoplie du zéro déchet comme le pique-nique, les enfants, la féminité... Ces boxes là s'adresseront à des gens qui sont déjà dans la démarche.

Quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre ?

Adrienn : On voudrait montrer que changer ses habitudes n'est pas aussi difficile qu'on l'imagine.

Tiphaine : Exactement, et montrer que c'est possible de consommer d'une manière écologique, durable tout en favorisant les producteurs français. On peut tous faire changer les choses simplement et en se faisant plaisir.