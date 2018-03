Emily a un look casual ; Hanna plus sophistiqué

publié le 27/06/2017 à 14:15

Clap de fin pour la série qui a fait tourner les têtes de millions d'adolescents à travers le monde. Après sept saisons de bons et loyaux services, Pretty Little Liars va rendre l'antenne de ABC Family, ce mardi 27 juin, sept ans après avoir débarqué sur la chaîne câblée américaine, le 8 juin 2010.



Si vous avez vécu dans une grotte ces dernières années, on vous rafraîchit la mémoire : Pretty Little Liars, c'est l'histoire d'une bande de copines éclatée depuis la disparition de la queen bee, Alison. Une année s'écoule pendant laquelle les 4 autres restantes (Spencer, Aria, Hanna et Emily) s'éloignent les unes des autres... jusqu'au jour où de mystérieux messages apparaissent sur leurs téléphones ou casiers respectifs au lycée. Ils sont tous signés d'un "-A" et leur reprochent des actions menées avant ou après la disparition de leur amie.

S'en suit alors sept saisons de mensonges, de drames, morts et disparitions de personnages, de révélations plus ou moins crédibles, d'histoires d'amour ou de ruptures. Mais, surtout, ce que l'on peut retenir de cette série ce sont les costumes des personnages. La mode est, au même titre que pour Gossip Girl quelques années plus tôt, un élément clé de la série.

C'est elle qui a permis, en partie, à inscrire Pretty Little Liars au panthéon des séries les plus suivies au monde. Explications en trois points.

1. Une source d'inspiration pour tous les styles

Spencer, Aria, Hanna et Emily sont quatre amies aux personnalités bien différentes. Spencer est l'intello de la bande, première de la classe, obsédée par les bonnes notes et la réussite en général ; Aria est l'artiste du groupe, celle qui aime s'isoler et créer ; Emily est la sportive, engagée dans l'équipe de natation du lycée et enfin Hanna et la plus "fashionista" de toutes, qui préfère faire du shopping au centre commercial plutôt que d'aller en cours.



Les styles vestimentaires de ces quatre personnages reflètent leur caractère. Ainsi, Spencer adopte un look preppy ; Aria est plus rock ; Emily décontractée et Hanna semble sortir d'un magazine de mode.



Toutes sont à la pointe des tendances, même lors d'un enterrement, si bien que les costumes portées par les actrices de la série se révèlent être de véritables inspirations pour toutes les spectatrices de la série. Des sites comme Worn On TV ("portés à la télé") permettent même d'acheter les pièces repérées sur le show. De quoi réaliser que les comptes en banque fictifs des personnages sont quand même très bien fournis avec des vêtements pouvant coûter plusieurs centaines d'euros. N'est pas une héroïne de série qui veut !

2. Des fêtes déguisées aux costumes extravagants

Nos épisodes préférés dans Pretty Little Liars ? Les fêtes déguisées ! Bal de promo, soirées privées, les occasions ne manquent pas à Rosewood (la ville fictive, prêt de Philadelphie, où se déroule la série) pour faire revêtir à Aria, Spencer, Emily et Hanna les plus beaux des costumes d'époque et autres tenues de gala.



Si vous êtes à court d'idées pour votre prochaine fête à thème ou si vous êtes déjà en quête du déguisement parfait pour Halloween, ne cherchez plus : regardez Pretty Little Liars.

3. Un élément clé de l'intrigue

Mais qui est donc caché derrière le célèbre chaperon rouge, célèbre symbole de la série ? Est-ce Alison, Mona, Hanna ou quelqu'un d'autre ? De même, qui est la silhouette que l'on aperçoit au fil des épisodes, celle masquée dans un sweat-shirt à cagoule foncé ?



Les vêtements, dans Pretty Little Liars, font partie intégrante de l'intrigue de l'histoire. Ce sont eux qui nous empêchent de découvrir l'identité de "-A" et de celles et ceux qui travaillent avec cet(te) anonyme, adepte de la vengeance. De quoi nous donner des sueurs froides avec peu de moyens.