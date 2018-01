et Arièle Bonte

publié le 28/01/2018 à 21:13

C'est un sujet qui fait de plus en plus débat. Faut-il rallonger le congé paternité ? En France, il est actuellement d'une durée maximale de 11 jours calendaires consécutifs par enfant, selon le site service-public.fr. Dans un entretien accordé à RTL Girls samedi 27 janvier, Marlène Schiappa a réaffirmé sa position à ce sujet. Auparavant, lundi 22 janvier, elle avait indiqué que l'allongement de ce congé était "à l'étude au près de l'Igas (l'Inspection générale des affaires sociales, ndlr)".



"Quand j'étais présidente de l'association 'Maman Travaille', (...) j'avais demandé le partage obligatoire du congé paternité, comme en Suède, afin de favoriser l'égalité. La loi a été adoptée mais on a observé un recul : moins de pères ont pris un congé parental", a rappelé la ministre auprès de RTL Girls.

Néanmoins, Marlène Schiappa tempère cette donnée en expliquant que les chiffres que l'exécutif a en sa possession "ne sont pas totalement justes, parce que des pères ne prennent pas leur congé paternité, pas assez bien rémunérés". Certains pères privilégient ainsi les RTT et les vacances pour se "bricoler un congé paternité", souligne-t-elle.

Un droit qui ne peut être refusé par l'employeur

En l'état actuel de la législation, Marlène Schiappa a également rappelé, à toutes fins utiles, une règle concernant ce congé. "Beaucoup ne savent pas que leur employeur ne peut pas refuser un congé paternité." Un droit qui est donc inhérent à tout futur père de famille.



Le week-end passé, une autre femme politique avait pris position au sujet du congé paternité. Invitée de l'émission Le Grand Jury RTL - Le Figaro - RTL dimanche 21 janvier, Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la région Île-de-France, avait déclaré être "pour le congé de paternité obligatoire".