Valérie Pécresse veut aider les crèches à mettre en place des "horaires décalés"

publié le 21/01/2018 à 13:09

Les inégalités persistent entre les femmes et les hommes en France. Au niveau des salaires, déjà, des inégalités sont constatées de manière récurrente entre les femmes et les hommes, à travail égal. Dans la paternité et la maternité, les parents français sont aussi dans une situation inéquitable du fait de la différence de durée des congés paternité et maternité.



Invitée du Grand Jury - RTL - Le Figaro - LCI ce dimanche 21 janvier, Valérie Pécresse a fait part de son ambition de s'engager pour plus d'égalité entre les sexes. "Je suis pour la généralisation du congé paternité obligatoire, a commencé la présidente de la région Île-de-France. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est le regard sur les hommes qui aident leurs femmes à la maison. Il y a encore des hommes qui s'autocensurent car c'est mal vu dans leur entreprise", a-t-elle détaillé, faisant part de sa volonté de mettre "les hommes et les femmes sur un pied d'égalité, pour que ça n'handicape pas les femmes".

Si la région qu'elle préside n'a pas les moyens pour financer les congés paternités, a reconnu l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse compte agir au niveau des crèches d'enfants. "Nous allons aider les crèches à étendre leurs horaires pour les personnes qui travaillent en horaires décalés. Le vrai sujet, c'est d'aller au plus près des besoins des familles et d'aider les femmes qui prennent des emplois où elles doivent voyager ou font des horaires décalés", a poursuivi l'ancienne députée des Yvelines.