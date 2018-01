et AFP

publié le 24/01/2018 à 22:26

Insulter, menacer ou intimider une femme dans la rue pourrait coûter plus que 90 euros à l'avenir. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, a jugé mercredi "un peu faible" une éventuelle amende de 90 euros pour les personnes coupables d'"outrage sexiste", un chiffre évoqué dans la presse.





Cinq parlementaires de tous bords planchent actuellement sur la création d'un "outrage sexiste" permettant à la future "police de proximité du quotidien" de verbaliser les auteurs de harcèlement dans l'espace public. Leur rapport lui sera remis "dans les prochains jours, les prochaines semaines", ainsi qu'aux ministres Nicole Belloubet (Justice) et Gérard Collomb (Intérieur), a indiqué la secrétaire d'État sur LCI.

Sur le montant de l'amende qui sera infligée à une personne qui "intimide" ou "menace" une autre, "à titre personnel, je trouve que 90 euros c'est peut-être un peu faible", a-t-elle déclaré. La police de proximité du quotidien pourra "verbaliser en flagrant délit", mais elle n'en aura peut-être pas l'exclusivité, a laissé entendre Mme Schiappa.

"Les agents assermentés, notamment dans les transports, pourraient également constater cet outrage sexiste et le verbaliser", a-t-elle dit, en référence à une proposition de ces parlementaires, qu'elle a qualifiée d'"assez intéressante".

Un projet de loi attendu "courant 2018"

Invitée à l'antenne de RTL lundi 16 octobre, Marlène Schiappa expliquait que "le harcèlement de rue n'est pas caractérisé dans la loi. Vous avez d'un côté la séduction, qui est consentie, et de l'autre côté l'agression sexuelle ou l'injure publique. On ne peut pas actuellement porter plainte pour harcèlement de rue".





Nicole Belloubet portera le projet de loi aux côtés de Marlène Schiappa. La ministre de la Justice a avancé, mardi 18 octobre, l'idée d'"un nouveau délit d'outrage sexiste" qui donnerait lieu à une contravention, dans le cadre du futur projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles.

C'est en cours d'arbitrage auprès du Premier ministre Marlène Schiappa Partager la citation





L'outrage sexiste sera inclus dans un projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles qui devrait être présenté en conseil des ministres "courant 2018", a précisé Mme Schiappa. "C'est en cours d'arbitrage auprès du Premier ministre" Édouard Philippe.