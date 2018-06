publié le 01/06/2018 à 11:29

Avoir un ventre plat avec des lignes abdominales bien définies. Voilà ce dont rêvent les jeunes Chinoises. Pour parvenir à cet idéal de beauté, elles sont prêtes à passer beaucoup de temps dans les salles de sport.



"Le culte du corps est devenu une priorité pour bon nombre de Chinoises et Chinois", explique Slate. Ils affichent leur objectif sur les réseaux sociaux, comme sur Weibo (le Twitter chinois) où le hashtag #MajiaXian (lignes abdominales dessinées) connaît beaucoup de succès. À quelques semaines de l'été, on y voit des jeunes femmes chinoises raconter qu'elles veulent un ventre plat et musclé.

Slate rapporte que le hashtag figure parmi les "trending topic" depuis le 16 février, le Nouvel an chinois, c'est-à-dire "le moment idéal pour prendre de bonnes résolutions". On peut lire des messages comme : "Suivez les conseils des mannequins de Victoria's Secret pour avoir un ventre plat". "Si vous ne perdez pas de poids en mai, vous n'aurez que de la tristesse en juin".

Le fitness pour sculpter son corps de rêve

En Chine, l'idéal de beauté féminin est associé depuis longtemps à un corps frêle. Influencé par le mode de occidental, la mode du fitness et du sport pour se sculpter un corps de rêve a conquis bon nombre de Chinoises, explique CNN.



La chaîne de télé américaine présente Liang Yuan, 25 ans, opératrice dans une entreprise de marketing. La jeune femme est accro à la salle de fitness, où elle va deux fois jours. Sur son profil WeChat, un réseau social populaire en Chine, elle poste des photos de son corps après ses séances de sport. "J'ai réussi à réaliser quelque chose dont j'avais toujours rêvé. J'ai réussi à sculpter mes abdos", raconte-t-elle.



Elle explique que sa motivation vient des centaines de milliers de jeunes femmes chinoises qui postent des selfies sur les réseaux sociaux. "Au début, je les admirais secrètement", avoue-t-elle, affirmant qu'en se dévouant à faire de l'exercice, c'était devenu une habitude. "Je rêve d'avoir des abdos en béton, je les aurais un jour".



Cette obsession pour le ventre plat rappelle les différents challenges, qui témoignent des standards de beauté imposés par la société. En 2017, le "A4 challenge" est devenu viral sur les réseaux sociaux. Il s'agissait de se prendre en photo derrière une feuille de papier au format A4 (21 centimètres de large) pour montrer à quel point on est mince, voire maigre.