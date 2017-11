publié le 21/11/2017 à 13:11

Elle a eu ses ailes d'Ange ! Du moins sur Instagram. Ashley Graham, mannequin grande taille connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de parler diversité dans la mode, s'est fendue de ce seul message sur son compte Instagram.



Postée le 20 novembre, une photo du mannequin en Ange, soit une égérie très spéciale de la célèbre marque de lingerie, fait écho à l'édition 2018 du défilé Victoria's Secret. Ce dernier a lieu à Shanghai, en Chine et sera retransmis à la télévision le 28 novembre prochain.

Comme d'autres mannequins dits "grande taille", Ashley Graham plaide pour une meilleure représentation des femmes sur les podiums des défilés. Cette année et comme l'an passé, elle une fois de plus décidé de ne pas attendre que Victoria's Secret fasse appel à elle et a pris les devants.

Ce portrait d'Ashley Graham, habillée d'un ensemble Addion Elle, est bien la preuve que la lingerie peut-être porté par toutes les femmes. Quand est-ce que Victoria's Secret va le comprendre ? Rendez-vous l'année prochaine pour le savoir.