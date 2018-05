publié le 12/05/2018 à 15:24

"On n'a pas encore les chiffres mais il y a eu des appels". Interrogée sur la mise en place du numéro de téléphone mis en place lors du Festival de Cannes pour les victimes ou témoins de harcèlement, Marlène Schiappa s'est félicitée de l'efficacité du dispositif. Lors d'un point presse, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes a même affirmé qu'une première plainte avait été déposée après un appel passé sur la plateforme.



"Hier soir (vendredi 11 mai, ndlr), une des écoutantes a pris un appel et a accompagné une femme anglo-saxone au commissariat de police pour déposer une plainte", a-t-elle expliqué, sans préciser la nature de la plainte ni l'identité de l'appelante.

Marlène Schiappa a visité ce samedi matin le bureau où sont reçus les appels. "Il y a trois écoutantes qui se relaient jusqu'à tard le soir pour prendre les appels des femmes qui auraient vécu une expérience de harcèlement sexuel, agression sexuelle voire de viol", a-t-elle détaillé. "Cannes, c'est un endroit où on fait la fête, où l'on travaille, où l'on voit, produit et distribue des films, on les récompense et c'est un endroit qui doit être sécurisé pour les femmes", a-t-elle poursuivi.

Un site internet également mis à disposition

Du 8 au 19 mai, les personnes qui appellent le 04.92.99.80.09 peuvent faire part de leur expérience, en français comme en anglais, et être ensuite orientées et accompagnées au commissariat ou à l'hôpital. Elles peuvent également être mises en contact avec une association d'aide aux victimes. Un site internet a également été mis en place pour recueillir d’éventuels témoignages : cannesalerte@festival-cannes.fr.



Cette initiative s'inscrit dans la lutte contre les violences faites aux femmes, un thème prochainement abordé à l'Assemblée nationale. En effet, lundi 14 et mardi 15 mai, les députés examineront le projet de loi, visant à renforcer la répression des violences sexistes et sexuelles et défendu par Marlène Schiappa.