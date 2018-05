publié le 08/05/2018 à 08:35

Six mois après le début de l'affaire Harvey Weinstein, l'effet "balance ton porc" n'a rien perdu de son souffle. En novembre 2017, un mois après la naissance du hashtag #Balancetonporc, on notait une augmentation de près de 30% des plaintes pour agressions et harcèlement sexuel.



Depuis, les plaintes continuent à se maintenir à un niveau extrêmement haut. En mars, selon les chiffres que RTL a pu consulter, il y a eu 25% de plaintes supplémentaires par rapport à septembre 2017, avant la création du hashtag #Balancetonporc.

Et contrairement aux idées reçues, le phénomène ne se limite pas aux grandes villes. Les campagnes et les banlieues sont aussi concernées. En Seine-Saint-Denis, on dénombre ainsi 70% de signalements de plus qu'en septembre 2017.



De longs délais d'enquête

Même si l'on constate une augmentation du nombre de plaintes, celles-ci n'aboutissent pas toujours. Un certain nombre d'entre elles sont irrecevables car les faits sont trop anciens, donc prescrits.



Quant aux plaintes qui sont enregistrées, il est encore trop tôt pour savoir ce qu'elles vont devenir. Que ce soit dans le cas d'agressions sexuelles ou de harcèlement, les enquêtes sont longues. Pour le harcèlement par exemple, il faut en moyenne 27 mois entre un dépôt de plainte et un procès devant le tribunal.