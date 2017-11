Ce sextoy "royal" vaut plus d'un million d'euros

publié le 11/11/2017 à 08:05

1 million de livres sterling pour un sextoy. Oui, vous avez bien lu. Vous n'en rêviez probablement pas mais une marque l'a fait.



Pour les comptes en banque européens, il faudra débourser la modique somme de 1.128.220,33 euros - précisément - pour s'offrir le plaisir de pouvoir jouir avec ce bijou sobrement baptisé "The Pearl Royal Vibe". Soit le "vibro royal en perles".

"Une œuvre d'art étonnante et hypnotisante autant conçue pour être admirée qu'appréciée", peut-on lire dans la description de l'objet, sur le site de la marque britannique Fornicari. "Le Pearl Royal Vibe est dédié au plaisir du luxe et deviendra la pièce la plus précieuse de n'importe quel collectionneur d'art", promet Fornicari.



Pourquoi ce sextoy coûte-t-il si cher ? Fabriqué à la main, selon l'entreprise britannique, cet objet du plaisir est produit entre 10 et 12 semaines et est composé de plusieurs diamants et pierres précieuses. Livré dans le monde entier, reste à savoir qui pourra - et surtout voudra - dépenser autant d'argent pour goûter au plaisir solitaire, accessible facilement et gratuitement.

Le Pearl Royal Vibe dans toute sa splendeur Crédit : Fornicari