publié le 06/07/2017 à 10:52

"Nous savons que nous ne sommes pas en sécurité. Mais nous n'allons pas rester silencieuses." Les organisatrices de la Women's March n'en ont pas fini de protester contre celles et ceux qui s'attaquent à leurs droits, notamment celui de protester.



Après avoir manifesté à Washington au lendemain de l'investiture de Donald Trump, les organisatrices de ce mouvement féministe reviennent à la charge contre la NRA (National Rifle Association, principale association de lobbying pour le port des armes à feu aux États-Unis et défenseuse du second amendement de la Constitution américaine), en organisant une nouvelle "Marche des femmes" le 14 juillet prochain dans l'État de Virginie.



En cause ? Une publicité de la NRA dans laquelle l'association insinue que les Américains doivent s'armer pour se défendre des anti-Trump.

Un soutien direct à la violence contre les femmes

"Les actions récentes de la NRA démontrent non seulement un mépris pour la vie des personnes noires et métisses en Amérique, mais semblent être un soutien direct à la violence contre les femmes, nos familles et nos communautés qui ne font qu'exercer notre droit constitutionnel de protester", écrivent les organisatrices de cette Women's March de juillet, sur la page Facebook de l'événement.



Le mouvement Women's March espère ensuite que cette manifestation, qu'elle souhaite "massive", permettent d'atteindre plusieurs objectifs dont que le retrait de la publicité de toutes les plateformes de la NRA et la publication d'une lettre d'excuse à l'intention des personnes visées dans cette vidéo. "Nous savons que nous ne sommes pas en sécurité. Mais nous ne seront jamais contraintes au silence", conclut-elles.